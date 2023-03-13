Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa merkezli şirket MIPIM'de

DHA

Bursa merkezli şirket MIPIM'de


BURSA, (DHA) Atış Şirketler Grubu, 14-17 Mart tarihlerinde Fransa´nın Cannes kentinde düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM´de, projeleriyle Bursa´yı temsil edecek.Grup, çalışmalarını MIPIM´de uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Gayrimenkul özelinde birçok farklı sektördeki yatırımlarını MIPIM´deki stadında dünya vitrinine çıkaracak olan Atış Grup, uluslararası fuara Bursa´dan katılan tek firma olacak.Bu yıl 32´ncisi gerçekleştirilecek fuar; sağlık, turizm, ofis, konut, karma projeler, ulaşım gibi birçok alanda projeler yürüten uluslararası gayrimenkul yatırımcıları ve geliştiricileri ile finans kuruluşları, yatırım fon temsilcileri, teknoloji firmalarını, mimarlar, yerel yönetimler, ülkelerin kamu kurumları ve STK temsilcilerini buluşturuyor.90 `DAN FAZLA ÜLKEDEN KATILIMCI VARYatırım şirketlerini bir araya getirecek olan fuarda gayrimenkul ve mimarlık şirketleri kadar uluslararası iş birlikleri ve yatırımlar da ön plana çıkmaya kararlı şehirlerle de temsil ediliyor. Fuarda Bursa´yı temsil eden tek firma olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Atış Şirketler Grubu CEO´su Ahmet Atış, "90´dan fazla ülke ve 23 bin civarında profesyonelin katılması beklenen fuarda biz de standımızla bulunacağız. Bu yılki ana teması `Daha iyi mekanlar, Daha büyük etki, Daha güçlü iş birlikleri´ olan fuarda şehrimizi temsil edeceğiz. Downtown ve Babylon projelerimiz, Meditown sağlık tesisimiz, otel yatırımlarımız, yeni nesil gayrimenkul yatırım fonlarımız, teknoloji ve enerji alanında yaptığımız yatırımlarımızı tanıtacak, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara projelerimizi ve yatırım imkanlarını anlatma fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.Her yıl bir milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı MIPIM´de çevresel, sosyal, yönetişim, inovasyon ve teknoloji çözümleri de ele alınıyor. Fuarda alanında uzman 480 isim konuşmacı olarak yer alıyor olmasının yanı sıra 2 bin 400 firmanın standı bulunuyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları en yeni projeleri, enerjisi ve potansiyeli ile MIPIM fuarında 3 gün boyunca projeleri tanıtma fırsatı yakalayacaklar.DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa DHA
2023-03-13 16:58:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremden kurtulup geldikleri Bursa'da evlendiler
YEREL HABERLER Depremden kurtulup geldikleri Bursa'da evlendiler
Bursa'daki terör saldırısının sanıkları hakim karşısında
YEREL HABERLER Bursa'daki terör saldırısının sanıkları hakim ...
Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
Dolandırıcılar, suçta kullanılan tablet ve bilgisayarları yakalanmamak için kırmış
YEREL HABERLER Dolandırıcılar, suçta kullanılan tablet ve ...
Eş cinayeti sanığı: Maskeli 4 kişi geldi, korkuyla bıçakladım
YEREL HABERLER Eş cinayeti sanığı: Maskeli 4 kişi geldi, korkuyla ...
Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
YEREL HABERLER 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ...
Bursa'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 3 kişi ...
Maliyeti düşük, proteini yüksek hayvan yemi için azolla bitkisini ağır metallerden arındırdı
YEREL HABERLER Maliyeti düşük, proteini yüksek hayvan yemi için ...
Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 92-85
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 92-85
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Mudanya'da hastane projesinin engellendiği iddiası
YEREL HABERLER Mudanya'da hastane projesinin engellendiği iddiası
İnegölspor - Arnavutköy Belediyespor: 2-1
YEREL HABERLER İnegölspor - Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Bursa'da kuvvetli fırtına ve sağanak
YEREL HABERLER Bursa'da kuvvetli fırtına ve sağanak
Hayvanlarda görülen şap hastalığı insan sağlığı için risk oluşturmuyor
YEREL HABERLER Hayvanlarda görülen şap hastalığı insan sağlığı için ...
1000 TL alacağı için cinayet işledi, 15 yıl hapse çarptırıldı
YEREL HABERLER 1000 TL alacağı için cinayet işledi, 15 yıl hapse ...
Uludağ teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi
YEREL HABERLER Uludağ teleferik seferlerine şiddetli rüzgar ...
KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN OTOMOBİL VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET TARLAYA UÇTU: 2 YARALI
YEREL HABERLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN OTOMOBİL VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ...
Kafa kafaya çarpışan otomobil ve elektrikli bisiklet tarlaya uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpışan otomobil ve elektrikli bisiklet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.