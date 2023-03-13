

BURSA, (DHA) Atış Şirketler Grubu, 14-17 Mart tarihlerinde Fransa´nın Cannes kentinde düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM´de, projeleriyle Bursa´yı temsil edecek.Grup, çalışmalarını MIPIM´de uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Gayrimenkul özelinde birçok farklı sektördeki yatırımlarını MIPIM´deki stadında dünya vitrinine çıkaracak olan Atış Grup, uluslararası fuara Bursa´dan katılan tek firma olacak.Bu yıl 32´ncisi gerçekleştirilecek fuar; sağlık, turizm, ofis, konut, karma projeler, ulaşım gibi birçok alanda projeler yürüten uluslararası gayrimenkul yatırımcıları ve geliştiricileri ile finans kuruluşları, yatırım fon temsilcileri, teknoloji firmalarını, mimarlar, yerel yönetimler, ülkelerin kamu kurumları ve STK temsilcilerini buluşturuyor.90 `DAN FAZLA ÜLKEDEN KATILIMCI VARYatırım şirketlerini bir araya getirecek olan fuarda gayrimenkul ve mimarlık şirketleri kadar uluslararası iş birlikleri ve yatırımlar da ön plana çıkmaya kararlı şehirlerle de temsil ediliyor. Fuarda Bursa´yı temsil eden tek firma olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Atış Şirketler Grubu CEO´su Ahmet Atış, "90´dan fazla ülke ve 23 bin civarında profesyonelin katılması beklenen fuarda biz de standımızla bulunacağız. Bu yılki ana teması `Daha iyi mekanlar, Daha büyük etki, Daha güçlü iş birlikleri´ olan fuarda şehrimizi temsil edeceğiz. Downtown ve Babylon projelerimiz, Meditown sağlık tesisimiz, otel yatırımlarımız, yeni nesil gayrimenkul yatırım fonlarımız, teknoloji ve enerji alanında yaptığımız yatırımlarımızı tanıtacak, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara projelerimizi ve yatırım imkanlarını anlatma fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.Her yıl bir milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı MIPIM´de çevresel, sosyal, yönetişim, inovasyon ve teknoloji çözümleri de ele alınıyor. Fuarda alanında uzman 480 isim konuşmacı olarak yer alıyor olmasının yanı sıra 2 bin 400 firmanın standı bulunuyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları en yeni projeleri, enerjisi ve potansiyeli ile MIPIM fuarında 3 gün boyunca projeleri tanıtma fırsatı yakalayacaklar.DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa DHA

2023-03-13 16:58:32



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