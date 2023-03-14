TGC'den DHA'ya ödül



BURSA, (DHA)TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) düzenlediği '2022 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. 'Toplum Haber Ödülü' dalında Demirören Haber Ajansı'ndan (DHA) Semih Şahin ve Muammer İrtem, 23 Temmuz 2022 tarihli 'Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu' başlıklı haberle ödüle değer bulundu.

Bursa'da Aydın S., kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı Kamuran Pınar Acar'ı mahkemeye verdi. Borcunu ödemeyen ve duruşmalara katılmayan Acar'ın evden tahliyesine karar verildi. İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu odasında ise 9 yaşındaki çocuk baygın halde bulundu. Çocuğun Kamuran Pınar Acar'ın yeğeni Cem Muhammet A. olduğu, kız kardeşinden 2 yıl önce aldığı ve çöplerle dolu kilitli odada yaklaşık 1 yıldır tuttuğu öğrenildi. Tırnaklarıyla saçları uzayan, vücudunda yaralar olan ve çok zayıf kaldığı görülen çocuğun bulunması ve kurtarılmasını DHA muhabirleri Semih Şahin ile Muammer İrtem, görüntüleyip haberleştirdi. Cem Muhammet A., annesinin de yaşadığı Antalya'ya gönderilip tedavisinin ardından devlet korumasına alındı. Tutuklanan teyzesi Kamuran Pınar Acar'ın, 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

2023-03-14 13:24:18



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