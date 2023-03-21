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Jimnastik şampiyonu Elvan, eğitimini Ukrayna'da, antrenmanlarını Bursa'da sürdürüyor

DHA

Jimnastik şampiyonu Elvan, eğitimini Ukrayna'da, antrenmanlarını Bursa'da sürdürüyor


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)UKRAYNA'da jimnastikte 5-6 yaş kategorilerinde şampiyon olan Elvan İlarslan (8), Rusya'nın saldırıları sonrası, ailesiyle Türkiye'ye geldi. Spora Bursa Yıldırım Belediyespor'da devam eden Elvan, eğitimini ise bombardıman altındaki Ukrayna'dan online olarak alıyor. İlarslan, Türk Milli Takımı sporcusu olarak olimpiyatlarda yarışmayı istediğini de söyledi.
Annesi Ukraynalı, babası Türk olan Elvan İlarslan, Rusya-Ukrayna savaşının 5'inci gününde, ailesiyle, yanlarına aldıkları bir valizle, yaşadıkları Donbas bölgesinden kaçıp Bursa'ya yerleşti. Aile, burada yeni bir yaşam kurarken, 5-6 yaş klasmanında jimnastikte Ukrayna şampiyonu olan kızları Elvan´ın, spora devam etmesi için Yıldırım Belediyespor'a kaydı yapıldı. Savaştan kaçıp geldiği Bursa'da yeni çevresine alışmaya çalışırken, tutkusu olan jimnastiği bırakmayan İlarslan, eğitimine Ukrayna'dan online olarak devam ediyor.
'BURSA'YA TAŞINMA SEBEBİM ELVAN OLDU'
2006 yılında eşi Natalia ile evlenip Ukrayna'ya yerleşerek burada gıda sektöründe işletme açtığını belirten Elvan´ın babası Yaşar İlarslan, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığını belirterek, "Ben Harkov bölgesinde fast food işiyle uğraşıyordum. 8 şubemiz vardı. Savaş nedeniyle tüm şubelerimizi kapatmak zorunda kaldık. Savaş 24 Şubat 2022 tarihinde başladı. Biz 1 Mart 2022 tarihinde Türkiye'ye geldik. Yaklaşık 6 ay İnegöl'de yaşadık. Son 6 aydır da Bursa'da yaşıyorum. Bursa'ya taşınma sebebim de Elvan oldu. Elvan, Bursa'daki antrenmanları için İnegöl'den gidip geliyordu. Haftada 5 gün gidip gelmeleri nedeniyle annesi ve kendisi çok zorlanıyordu. Bu nedenle Bursa'ya taşındık" dedi.
Ukrayna'da yaşadığı 2'nci savaş olduğunu belirten Yaşar İlarslan, "Hem maddi hem manevi açıdan birçok şeyi kaybettim. Yine de şükürler olsun, eşim ve çocuklarımla birlikteyim. Herkes sağ salim. Savaşta kendimizi şanslı hissediyoruz. Savaşta birçok insan evini, işini, ailesini, canını kaybetti. Biz şükürler olsun sağ salim memleketimize geldik" ifadelerini kullandı.
'HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIM'
Savaş başladığında Elvan'ın 7 yaşında ve okul çağında olduğunu belirten Yaşar İlarslan, "Kendisi aynı zamanda sporcu. Elvan, yaklaşık 4 yaşından beri jimnastik sporuna merak saldı. O da annesinden dolayı. Elvan'da yeteneğin olduğunu gördü. O spora yöneltti. Elvan, Ukrayna'da 5 ve 6 yaş kategorilerinde 6 müsabakaya çıktı. Şehir, il, bölge ve Ukrayna müsabakalarına çıktı. Hepsinde birincilikle ayrıldı. Savaşın ardından Türkiye'ye geldik. Burada da Yıldırım Belediyespor'da sporcu. Kendini geliştiriyor. Hedefimiz inşallah milli takım düzeyine çıkması" diye konuştu.
'BEN İNANIYORUM, KIZIM BAŞARIR'
Kendisi de jimnastikçi olan ve Ukrayna'dayken koreografi öğretmenliği yapan Natalia İlarslan ise Elvan'ın spordaki başarısı kadar derslerinin de çok iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Matematiği özellikle çok seviyor. Online eğitim görüyor. Şu an sıkıntı yok ama yüz yüze eğitim olsaydı daha iyi olurdu. Elvan 2 yaşındayken evde spor yapmaya başladık. Baktım iyi gidiyor ve hoşuna gidiyor. Spora meraklıydı. Biz de 4 yaşındayken spor salonuna verdik. Evde antrenmanlarımız sayesinde hazır gitti. Elvan çok hızlı ilerliyor. 1 yıllık hazırlığıyla 3 yıllık gelişim sağladı. Yaşıtlarından daha hızlı ilerledi ve onlardan üst hareketler yapıyor. Turnuvalarda kendinden 2-3 yaş büyüklerle yarıştı. Ukrayna'da 6 madalya, Türkiye'de de 4 madalya kazandı. İleride milli takıma girmesini çok istiyoruz. Ondan sonra inşallah Avrupa, dünya şampiyonaları. Ben inanıyorum, kızım başarır ama çok çalışması gerekiyor."
'OLİMPİYATLARDA YARIŞMAK İSTERİM'
Zamanla Türkiye'ye alıştığını söyleyen Elvan İlarslan da "Ukrayna'da okuyorum ama burada olduğum için online eğitim alıyorum. Derslerim çok iyi. Matematiği çok seviyorum. Aynı zamanda jimnastikle ilgileniyorum. Türk Milli Takımı'na girmek istiyorum. Ondan sonra olimpiyatlarda yarışmak isterim" dedi.
Elvan'ın ilk geldiğinde teknik olarak ileride olduğunu ifade eden antrenörü Mehmet Köse, "Buradaki serilere adapte olma süreci biraz uzun sürdü. Tekniklerin yeniden toparlanma süreci vardı. Geldiğinde 2-3 aylık bir sürecin ardından burada bir yarışmaya girdik. Bölge 14'üncüsü oldu. Bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Mayıs ayında bir turnuva var. Tekrar orada boy gösterecek. Orada şampiyonluğu hedefliyoruz. Elvan'ın hedefleri büyük. Çalışkan bir sporcu. Hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. İleride ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-03-21 10:50:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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