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Barajlar yağmurlar ile doldu; Bursa'da yıl sonuna kadar su sıkıntısı yok - Yeniden

DHA

Barajlar yağmurlar ile doldu; Bursa'da yıl sonuna kadar su sıkıntısı yok - Yeniden


Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-BURSA'da tarihinin en düşük seviyesine inen Doğancı Barajı ile dibi gören Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi, etkili olan yağışlar, Uludağ'daki karların erimesi ve su tasarrufu çağrıları ile arttı. Doğancı'da doluluk oranı yüzde 61'e, Nilüfer'de ise yüzde 32'ye çıktı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Bugün itibarıyla hiç yağmur yağmasa dahi 210 günlük suyumuz mevcuttur" dedi.
Bursa'nın içme suyu kaynağı Doğancı Barajı'nda doluluk oranı, şubat ayında yüzde 24 olarak ölçüldü. Bu rakam, barajın kurulduğu 1983'ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Nilüfer Barajı ise dibi gördü. Fakat son 1 haftada etkili olan yağışlar, Uludağ'daki karların erimesi ve su tasarrufu çağrılarının ardından; Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 61'e, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 32'ye çıktı. Her iki barajdaki su miktarı, 30 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Bu sene maalesef küresel iklim değişikliğini çok ciddi bir şekilde Bursa'mızda hissettik. Tabii ki bunu hissetmemize rağmen 1 gün dahi su kesintisi yapmadık. Son yağan yağmurlar ve aldığımız tedbirler ile şu anda Doğancı Barajı'mız ve Nilüfer Barajı'mızda seviyeler epey yükseldi. Doğancı Barajı yüzde 61'e, diğeri de yüzde 32 mertebesine kadar yükseldi. Bugün itibarıyla hiç yağmur yağmasa dahi 210 günlük suyumuz mevcuttur" dedi. Bursa'da 3 tane su kaynağı olduğunu belirten Gülenç, "Bursa'mız 3 kaynaktan besleniyor. Birisi pınar kaynakları. Bursa'mızın Uludağ yamaçlarındaki kaynaklar. Diğeri Uludağ'ımızın hemen arkasındaki Doğancı ve Nilüfer Barajları. Kuraklıkta ve suyun yetmediği zamanlarda da yer altı derin kuyularımız var. Yaklaşık 200 metre derinlikte, yer altından çektiğimiz sular var. 155 adet derin kuyumuz mevcuttur. Buradan çıkan suları da arıtmalarımızda arıttıktan sonra sistemimize veriyoruz. Bursa halkımıza, bugüne kadar en kurak günümüzde dahi 1 gün su yetersizliği nedeniyle su kesintisi yapmadık" diye konuştu.
25 DERİN KUYU DAHA AÇILACAK
25 tane daha derin kuyu açılacağını ifade eden Gülenç, "Pınar kaynaklarının en bol olduğu dönemdeyiz. Mayıs sonu, haziran sonuna kadar da aşağı yukarı gider. Temmuz'da iyice azalabilir. Buna karşı da tedbir aldık. Çektiğimiz pınar kaynaklarındaki azalmaya karşı da bugün itibarıyla, 25 tane daha derin kuyu açar haldeyiz. İnşallah 1 ay içerisinde bunlar da tamamlanacak. 155 tane derin kuyumuzda şu anda aktif olarak çalışıyoruz ve su çekiyoruz. Ve barajlarımızdan da tabii ki su çekmeye devam ediyoruz" dedi. Barajlardaki su doluluk oranı maksimum seviyeye çıktığında, yer altı su rezervlerinin kullanımını azaltacaklarını söyleyen Gülenç, "Bugün itibarıyla barajlardaki su, bu kuyuları kullanma ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu kuyuları, bugün itibarıyla kullanıyoruz. Bu kuyulardaki suları, arıtma tesislerimizden geçirerek halkımıza veriyoruz. Bugün itibarıyla Bursa'mızda 299 parametre. Türkiye'de şu anda bu sayıya ulaşan hiçbir ilimiz yok. 299 parametre, akredite edilmiş parametre. Bu parametreyi arıtma tesisi laboratuvarlarımızda bakıyoruz, inceliyoruz. Suyumuz ile ilgili zerre kadar bir tereddüt olmadan halkımızın kullanımına sunuyoruz" diye konuştu.
'30-40 YIL DAHA SU SORUNU YAŞAMAYACAĞIZ'
Mevcut su rezervlerinin yetmediğini, bu yönde de çalışmaların sürdüğünü belirten Gülenç, 2,5 yıl sonra devreye alınacak Çınarcık Barajı'nın yanı sıra Gölbaşı Barajı'nı da sisteme dahil edeceklerini söyledi. Projelere ilişkin detayları bilgi veren Gülenç, "Çınarcık Barajı ile ilgili oradan 145 milyon metreküp su alacağız. Bursa'mızdaki 2 barajın hacmi 70 milyon metreküp düşündüğümüzde, 145 milyon metreküpü daha Bursa'mıza kattığımızda, 30-40 yıl daha su sorunu yaşamayan bir şehir olacağız. Tabii ki olağanüstü bir kuraklık olmadığı takdirde. Bir başka su rezervi onu da söylemek istiyorum. Özellikle sizlerin kanalıyla duyurmak istiyorum. Bizim Bursa'mızın Kestel çıkışında, doğusunda Gölbaşı Barajı'mız var. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'müz ile yapılan görüşmede, bu konuda Sayın Başkanı'mız, Bakanı'mız ile yaptığı görüşmede ve bakanımızın da DSİ Genel Müdürlüğü'ne verdiği talimat ile oradaki barajımıza 64 milyon metreküp su sağlayacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN
2023-04-13 11:43:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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