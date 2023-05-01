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Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar

DHA

Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar


Semih ŞAHİN-Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar. Bu PKK'nın sözde liderleri 'Bizim Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz lazım. Arkadaşlarımızı hapisten çıkarmamız lazım' diyor. Bunu kime güvenerek söylüyorlar? Recep Tayyip Erdoğan'a güvenerek mi söylüyorlar? Yoksa Kılıçdaroğlu'na güvenerek mi söylüyorlar? Bizim bu pazarlıklara müsaade etmememiz lazım" dedi.
Bursa 2'nci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Varank, İnegöl ilçesinde yapımı tamamlanan İnegöl Gençlik Merkezi ile 48'inci Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın (MODEF) açılışına katıldı. Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı açılışa Togg ile gelen Varank, Bursa'ya ve İnegöl'e yapılacak olan yatırımların devam edeceğini söyledi. 14 Mayıs seçimlerinde İnegöl'den AK Parti'ye güçlü bir destek beklediğini belirten Varank, "Gece, gündüz, tatil demedik, çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim öyle bir liderimiz var ki; gecenin 2'sinde arar 'Mustafa ne yapıyorsun?' der. 'O işi hallettin mi?' diye sorar. İşte böyle bir liderle çalışıyoruz ve istiyoruz ki; Türkiye, hizmet kervanına devam etsin. Bu projelere ve yatırımlara devam etsin. Türkiye'nin ekmeğini hep birlikte büyütelim. O ekmeği büyütelim ki; her bir vatandaşımızın kazandığı refahı da arttırabilelim. Onun için çalışmaya devam edeceğiz ama bunun bir tane yolu var; 14 Mayıs'ta bizim bir karar vermemiz lazım. Bu ülke bu hizmetlerle, yatırımlarla yoluna devam mı edecek yoksa musluğu hizmet sananlar ile yoluna devam mı edecek? Bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz" dedi.
'MİLLETİMİZİN MİLLİ ÜRÜNLERİNİ GELİŞTİRMESİNDEN RAHATSIZ OLUYORLAR'
Togg'un muhalefet tarafından sürekli eleştirildiğini açıklayan Varank, "'Önce yapamazsınız' dediler. Fabrika temelini attık. 'Bu fabrika bitmez' dediler. Fabrikanın açılışını yaptık. Bu sefer de 'Bunun içinde üretim bandı yok' dediler. 'Bu arabaları yollara çıkaramazsınız' dediler. Arabalar yollara çıkmaya başladı. 'Bunun fiyatı 2 milyondan aşağı olmaz. Bunu kimse almaz' dediler. Tam 177 bin vatandaşımız, 60 bin lira kapora yatırdı. Bu araçlardan satın almak için sıraya girdi. Şimdi diyorlar ki; bunlardan sadece 2 tane ürettiniz. Bir Mustafa Varank biniyor, bir de işte arada sırada başka bakanlara bir tane veriyorsunuz. Karşımızda ne Türkiye'yi tanıyan ne üretimi bilen ne dünyadan haberdar olan bir muhalefet var. O kadar cahiller ki; Gemlik'i, İtalya'da zannediyorlar. Onun için diyorlar ki; Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor. Türkiye'nin otomobili Gemlik'ten, Bursa'dan geliyor, burada üretiliyor. Vatandaşlarımıza araçları teslim edilmeye başlandı. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Elazığ'da bir vatandaşımıza aracı gitmiş. Nasıl coşkulu, vatandaşlarımız nasıl seviniyor ve emin olun bundan rahatsız oluyorlar. Milletimizin kendi yerli ve milli ürünlerini geliştirmesinden, bunlar ile gurur duymasından rahatsız oluyorlar" diye konuştu.
'FETÖ KİMİ DESTEKLİYORSA; ONUN KARŞISINDA OLMAMIZ LAZIM'
Millet İttifakı'nın seçim sürecinde FETÖ ve terör örgütü PKK temsilcileriyle pazarlık yaptığını iddia eden Varank, "Kirli siyaseti o kadar ileri götürdüler ki; artık sadece kendi aralarında pazarlık yapmıyorlar. Sana 2 bakanlık, sana 3 cumhurbaşkanı yardımcılığı, milletvekilleri bu listelere koyalım. Artık sadece bu kirli pazarlığı yapmıyorlar. Bu kirli pazarlığı iktidarı istedikleri için o kadar ileri boyuta götürdüler ki; şu anda PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar. Bakın ne diyor? Bu PKK'nın sözde liderleri 'Bizim Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz lazım. Arkadaşlarımızı hapisten çıkarmamız lazım' diyor. Bunu kime güvenerek söylüyorlar? Recep Tayyip Erdoğan'a güvenerek mi söylüyorlar? Yoksa Kılıçdaroğlu'na güvenerek mi söylüyorlar? Bizim bu pazarlıklara müsaade etmememiz lazım. PKK, kimi destekliyorsa; onun karşısında olmamız lazım. FETÖ kimi destekliyorsa; onun karşısında olmamız lazım. Bizim öyle FETÖ'ye, PKK'ya yedirecek bir memleketimiz yok. Bir olursak, beraber olursak hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımızın altında, bu memlekete hizmet etme sevdasında olursak, bizim başaramayacağımız hiçbir şey olmaz" dedi.
MOBİLYA ÜRETİCİLERİNE 1 MİLYON LİRALIK DESTEK
İnegöl Gençlik Merkezi'nin açılışının ardından 48'inci MODEF fuarının açılışında konuşan Varank, mobilya sektörü temsilcilerine de bir müjde verdi. Varank, "KOSGEB ile yeni girişimcilere destek veriyoruz. İnegöl için mobilyacılığın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Önümüzdeki dönemde, özellikle ileri girişimcilik desteklerimizle Bursa'da yeni şirket kuracak, teknoloji tabanlı mobilya imalatına yönelecek, girişimcilere 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Yeni girişimlerinizi 1 milyon lirayla destekleyeceğiz. Bu sayede de İnegöl'de yeni mobilyacılar ortaya çıkacak. Bursa'da yeni mobilyacılar, yeni girişimler ortaya çıkacak. Bu yeni desteğimizde Bursa'mıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİN-Yavuz YILMAZ
2023-05-01 14:31:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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