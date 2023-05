Karacabey Belediyespor - Kırşehirspor: 5-0

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Mustafa Yüksel, Orhan Timurtaş

TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Miraçcan Yavuz Yusuf Erdem Gümüş, Bekir Can Kara (Dk. 84 Mehmet Arda Aşnı), Muhammet Yeşil, Hakan Demir (Dk. 74 Caner Koca), Kadir Turhan, Abdullah Balıkçı, Mustafa Diler (Dk. 74 Berke Özgün), Sadık Arda Yılmaztürk, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 46 Ata Kurtuluş), Arda Okan Kurtulan (Dk. 84 Emircan Budak)

KIRŞEHİRSPOR: Sefa Mücahid Çirişoğlu Muhammet Serdar Yazıcı, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk. 83 Fatih Kızılay), Gökdeniz Varol (Dk. 63 Mustafa Karabulut), Hakan Erçelik (Dk. 74 Eray Özbek), Sırat Yeşilördek, Fatih Üge (Dk. 63 Haşim Çoban), Faruk Öcal, Atakan Ekiz (Dk. 83 Hüseyin Solaklı), Furkan Tütüncü

GOLLER: Dk. 10 Kadir Turhan, Dk. 16 Serdar Muhammet Yazıcı (K.K), Dk. 73 Hakan Demir, Dk. 77 Caner Koca, Bekir Can Kara (TECO Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Serkan Emrecan Terzi, Yusuf Erdem Gümüş, Mustafa Diler, Mehmet Arda Aşnı (TECO Karacabey Belediyespor), Hakan Erçelik (Kırşehirspor)

TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup 36´ncı hafta maçında TECO Karacabey Belediyespor, sahasında ağırladığı Kırşehirspor´u 5-0 mağlup etti. TECO Karacabey Belediyespor´un gollerini 10´uncu dakikada Kadir Turhan, 16´ncı dakikada kendi kalesine gol atan Kırşehirsporlu Serdar Muhammet Yazıcı, 73´üncü dakikada Hakan Demir, 77´nci dakikada Caner Koca ve 81´inci dakikada Bekir Can Kara kaydetti: 5-0. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-05-07 18:29:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.