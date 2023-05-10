Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Balkanlar'ın da yüzyılını inşa edeceğiz (4)



BAKAN VARANK, TOGG İLE YENİŞEHİR YOLUNDA

AK Parti'den Bursa'da 2'nci bölgeden milletvekili adayı gösterilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında, Yüksek Hızlı Tren şantiyesindeki incelemelerinin ardından Yenişehir ilçesine gitti. Şantiyeden, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik´in direksiyonuna geçtiği, makam aracı Togg ile ayrılan Bakan Varank, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bakan Varank´a, Yenişehir yolunda Çelik´in yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri eşlik etti. Bakan Varank o anları, "Şu anda Yenişehir Yüksek Hızlı Tren şantiyemizden Türkiye´nin otomobili ve Süleyman Bey'in kaptan şoförlüğünde ayrılıyoruz. Basın açıklamamızı yaptık. Bursalılara Yüksek Hızlı Tren ile ilgili, uzun yıllardır bekledikleri bu hizmetle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Şimdi Yenişehir´e gidiyoruz, vatandaşlarımızla buluşacağız ama biraz yağmur var. Eğer vatandaşlarımız takdir eder gelirlerse onlarla hasbihal edeceğiz" diyerek kayıt altına aldı.

'TOGG'A SAHİP OLMAK BİZİM DE ARZUMUZ'

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Togg´la ilgili fikrini soran Bakan Varank´a, "Sayın Bakanım şu ana kadar kullanmış olduğum araçların içerisinde en lüksü ve en konforlusu. İnşallah buna gelecekte sahip olmak, bütün vatandaşların arzusu olduğu gibi bizim de arzumuz. İnşallah Yüce Mevla´m sahip olmayı da nasip eder. Bu ülkenin yollarında inşallah bu otomobilimiz ilelebet payidar kalır ve ilelebet bu yollarda da yürü inşallah" sözleriyle yanıt verdi.

Bakan Varank, Togg´un iç hacmi ve konforunu ise "Arkada 3 erkek, baya iyi, kallavi erkekler olarak oturuyorsunuz ve arabaya sığıyorsunuz. Farkındasınız değil mi?" sözleriyle ifade etti. (DHA)Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Yenişehir Mine AK

2023-05-10 18:49:59



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