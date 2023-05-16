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Dünyadan 81 bilim insanı tarım için Orhangazi´de buluştu

DHA

Dünyadan 81 bilim insanı tarım için Orhangazi´de buluştu


BURSA, (DHA) HEKTAŞ´ın, Bursa-Orhangazi´deki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.´da, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi´nin iş birliğiyle düzenlediği 2´nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi başladı. Kongrede, dünya tarımının geleceği, sürdürülebilirlik ve yeni tarım uygulamaları alanında dünyanın önemli 81 bilim insanı ile ele alındı.`Canlıyı canlıyla koruma´ temasının öne çıktığı kongrede bilim insanları, tarımın geleceğinin bilimsel araştırma-geliştirmeye dayalı bilgide olduğunu vurguladı. Dünya nüfusu 10 milyara ulaştığında gıda ihtiyacının daha belirgin olacağına dikkat çekilen kongrede, tarımda stratejilerin gelişmesi gerektiği ve moleküler bitki korumanın bunun en önemli halkası olduğu kaydedildi.HEKTAŞ´ın, sürdürülebilir tarımın geleceğinin tartışılacağı uluslararası ölçekte bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı, Bursa Orhangazi´deki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.´da bugün başlayan 2´nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi (IMPPC2023) ayın 18´ine kadar devam edecek. 20 ülkeden 81 bilim insanının davetli konuşmacı olarak katıldığı dört gün sürecek etkinliğin açılışını kongrenin ev sahibi olarak OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı ve HEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı M. Levent Ortakçıer yaptı. Kongrenin açılış dersini ise 2006 yılında RNA etkileşimi üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel Tıp Ödülü´nü almaya hak kazanan ABD´li biyoloji profesörü Craig Mello gerçekleştirdi.ORTAKÇIER: HEKTAŞ, TARIMA ÖNCÜLÜK EDİYORKongrenin açılış konuşmasını yapan Levent Ortakçıer, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem´in sürdürülebilir tarım ve gıdaya verdiği stratejik önemle HEKTAŞ´ın, Türkiye´nin dünyaya açılan en önemli tarım şirketlerinden birisi haline geldiğini vurguladı. Ortakçıer, "Bundan yedi yıl önce hayallerimizle yola çıktık. Türk tarımını geliştirmek ve küresel tarım sektörüne örnek olacak bir seviyeye ulaştırmak için çalışıyoruz. Tarım sektörünün geleceğini ilgilendiren böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren HEKTAŞ, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği konularında örnek çalışmalara imza attı. Bugün HEKTAŞ olarak ana felsefemiz çiftçimize doğru ürünü doğru uygulamayla anlatmak. Üretime teknolojiyi entegre eden yenilikçi uygulamalarımızla hem üreticinin hem tüketicinin yanında yer alıyoruz. Bitki besleme, hayvan sağlığı, tohum gibi stratejik alanlara yaptığı yatırımlarla ölçeğini genişleten HEKTAŞ global bir şirket olarak tarıma öncülük ediyor" dedi."DÜNYA NÜFUSU 10 MİLYARA ÇIKTIĞINDA BİZİ NE BEKLİYOR"OECD ve FAO´nun yayımladığı son Tarımsal Görünüm Raporu´na göre, gelecek 10 yılda nüfus artışına bağlı olarak gıda tüketiminin yüzde 1.4 artacağını, buna karşılık gıda üretiminin yüzde 1.1 seviyelerinde olacağının öngörüldüğünü belirten Ortakçıer, "Dünya nüfusunun 2050´de 9.1 milyara ulaşması bekleniyor. Etkin tedbirler alınmazsa dünyada gıda üretimi ile tüketimi arasındaki fark insanlık aleyhine büyüyecektir. Dünyada 13 milyar hektar arazi var. Bunun 5 milyarı tarım yapılabilir nitelikte. Ama sadece 1.5 milyar hektarında tarım yapılabiliyor, 3.5 milyar hektar arazide tarım yapılamıyor. 1.5 milyar alanda yapılan tarım da günden güne azalıyor. Nüfus 3 milyarken de 1.5 milyar hektar tarım yapılabilir arazi vardı. Ve bu alan giderek azalıyor. Projeksiyonlara göre önümüzdeki yıllarda tarımsal üretim yapılan alanların 1.3 milyar hektara düşmesi bekleniyor. Bu durumda dünya nüfusu 10 milyara çıktığında bizi ne bekliyor? Hepimiz buna odaklanmalıyız, bu yönde bilimsel ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeliyiz. Doğayı koruyabilmek için sürdürülebilir projeler şart. Toprakların vasfını korumalıyız. Biyolojik çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Bu kongrenin sonuçlarını tüm paydaşlarımızla paylaşacağız" diye konuştu.TOPRAK: DÜNYANIN SAHİBİ BÖCEKLERKongrenin düzenleme kurulu başkanlığını üstlenen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Umut Toprak da bitki koruma kavramının değiştiğini, günümüzde klasik stratejilerin yerini yenilikçi, spesifik, sürdürülebilir, çevre dostu moleküler stratejilere bıraktığını kaydetti. Toprak, oturumlarda kongre teması olan `bitki korumada inovasyonlar'a uygun olarak dsRNA'dan peptit bazlı insektisitlere, mikrobiyal pestisitlerden yeni biyomoleküllere kadar inovatif bitki koruma alanındaki son gelişmelerin ele alınacağını kaydetti. Toprak, Moleküler Bitki Koruma Kongresi´ne katılan bilim insanlarının paylaşacağı bilgilerin literatür için önemli kaynak olacağının altını çizdi.Sözlerini ünlü böcek bilimci Thomas Eisner´in bir sözüyle tamamlayan Prof. Toprak, "Böcekler dünyayı miras almayacaklar, onlar zaten dünyanın sahibi. Moleküler bitki koruma felsefesi, sürdürülebilir tarım, çevre dostu haşere, hastalık ve yabani ot kontrol stratejilerine dayanır. Bu kongre de bunun için kurulmuş bir platformdur" dedi.TERZİOĞLU: SÜRDÜRÜLEBİLİR VERİMLİLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZHEKTAŞ Genel Müdürü Hakkı Zafer Terzioğlu ise konuşmasında, geliştirdikleri sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla Türk çiftçisini, kaynakları nasıl daha verimli kullanabilecekleri ve mahsulde verimliliklerini nasıl arttırabilecekleri konusunda bilinçlendirdiklerini söyledi. Terzioğlu, "HEKTAŞ olarak tarımda sürdürülebilir verimliliği sağlayacak öncü çalışmalara imza atıyoruz. Dünyaya örnek olan tesisimizde düzenlediğimiz kongreyle geleceğin tarımına ilham verecek sonuçları kayda geçireceğiz. Yarının dünyasında sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması adına üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.MELLO: YENİ GELİŞMELER HEYECAN VERİCİKongrenin açılış dersini veren Nobel ödüllü Profesör Craig Mello, son yıllarda tarımda, özellikle bitki koruma alanında yeni ufuklar açacak heyecan verici önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. "Daha verimli tarım mümkün" diyen Mello, 2´nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi'nin bu gelişmeleri tarım paydaşlarına tanıtmak için en önemli platformlardan biri olduğunu vurguladı. Katılımcıların, etkinliğe ev sahipliği yapan HEKTAŞ´ın, Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.´ı deneyimlemesini önemli bulduğunu ifade eden Mello, merkezin tarım teknolojileri alanında dünyanın önde gelen kurumlarından biri olacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi."HEKTAŞ TARIM 5.0´A YÖN VERİYOR"OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, HEKTAŞ´ın Türkiye´ye kazandırdığı Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.´da uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Son yıllarda dünyada sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğiyle ilgili farkındalığın yükseldiğine dikkat çeken Erdem, "HEKTAŞ´ı yeniden konumlandırarak başladığımız çalışmalarla tarımda yenilikçi uygulamalara öncülük eden ve hayata geçiren bir şirketi ülkemize kazandırdık. Son yedi yılda geliştirdiğimiz yaklaşım ve bu doğrultudaki stratejik hamlelerimizle `Tarım 4.0´ dönüşümüne imza atan HEKTAŞ, bugün ulaştığı noktada `Tarım 5.0´a yön veriyor. Tarımın geleceği yalnız tarlalarda değil Ar-Ge merkezlerinde teknoloji ve bilimle belirleniyor. HEKTAŞ ile sadece bugünün değil geleceğin projelerini ve çiftçilerini de hazırlıyoruz. Ev sahipliğini üstlendiğimiz kongrede, alanlarında uzman bilim insanlarının bitki koruma stratejilerine yeniden yöne vereceğine inanıyoruz. Bu kongre, bitki korumada inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bir kilometre taşı olacak" diye konuştu.YENİLİKÇİ TARIM UYGULAMALARIHEKTAŞ´ın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği etkinlik kapsamında moleküler entomoloji, moleküler bitki patolojisi ve moleküler ot bilimi alanlarında uzman olan 81 uluslararası bilim insanı dört gün boyunca düzenlenecek oturumlarda yenilikçi tarım uygulamaları kapsamında dünyada tarımın geleceğini tartışacak. Toplam 167 sözlü, 53 posterli sunumun gerçekleştirileceği kongrede 40 yerli ve uluslararası sektör paydaşı da sergi alanında kurdukları stantlarla yer alıyor.    DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa DHA
2023-05-16 17:57:08

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