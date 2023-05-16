Bursaspor - Somaspor: 3-5



Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahit Değermenci, Emrah Akkaya

BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç (Dk. 87 Abdullah Tazgel), Kubilay Sönmez (Dk. 87 Melih Sağlam), Hasan Ayaroğlu, Bilal Güney (Dk. 71 Emre Tepegöz), Enver Cenk Şahin, Barış Dalkıran Dk. 82 Eren Tunalı), Berat Altındiş (Dk. 71 Ömer Turan Görgüç), Çağatay Yılmaz

SOMASPOR: Muharrem Tunay Meral, Yavuzhan Keleşoğlu (Dk. 55 Şener Kaya), Kadir Kurt, Erdem Aygül (Dk. 77 Yusuf Tursun), Eray Korkmaz, Oğuzhan Yıldırım, Mücahit Aslan, Yusuf Türk (Dk. 46 Ahmet Hakan Demirli), Mustafa Şengül, Emre Can Atila (Dk. 77 Enes Tayfun), Emrecan Bulut

GOLLER: Çağatay Yılmaz (Dk. 17), Enver Cenk Şahin (Dk. 46), Eray Korkmaz (Dk. 80) (k.k.) (Bursaspor), Emrecan Bulut (Dk. 36) (Dk. 67), Mücahit Aslan (Dk. 45+3) (Dk. 85), Kadir Karış (Dk. 90+4) (Somaspor)

SARI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Eren Tunalı, Özer Hurmacı, Kubilay Sönmez, Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Oğuzhan Yıldırım, Yavuzhan Keleşoğlu, Emre Can Atila (Somaspor)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 37´nci hafta maçında Bursaspor konuk ettiği Somaspor'a 5-3'lük skorla mağlup olarak ligde kalma şansını son haftadaki mücadelelere bıraktı.

Timsah Arena´da oynanan maça iyi başlayan yeşil-beyazlı takım, 17´nci dakikada Barış Dalkıran´ın pasına tekte iyi vuran Çağatay Yılmaz´ın topu ağlara göndermesiyle öne geçti: 1-0.

Maçın 36´ncı dakikasında Canberk´in hatası sonucu Ertuğrul Kurtuluş´un da rakibe yaptığı hareketle penaltı kazanan Somaspor, kaleci Canberk Yurdakul´u geçemedi. Dönen topu ise Emrecan Bulut tamamlayınca mücadele 1-1´e geldi.

Maçın 45+3´üncü dakikasında Çağatay Yılmaz´ın kaptırdığı top Bursaspor´un kalesinde ciddi bir atağa dönüştü ve Mücahit Aslan topu ağlara gönderdi: 1-2.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan maçın ikinci devresinde Bursaspor, ilk dakikada golü buldu. Enver Cenk Şahin, tek başına götürdüğü topu plaseyle ağlara gönderdi: 2-2.

Mücadelenin 51´inci dakikasında Berat Altındiş´le gole çok yaklaşan Bursaspor, ataklarını sıklaştırdı. Ancak mücadelenin 67´nci dakikasında defansın hareketsiz kaldığı bir pozisyonda Bursaspor kalesinde golü gördü: 2-3.

80´inci dakikada Eray Korkmaz, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 3-3.

Ancak 85´inci dakikada Somaspor, Mücahit Aslan´ın golüyle skoru yine kendi lehine çevirdi: 3-4.

Skor 90+4´üncü dakikada 5-3'e geldi. Somaspor'un 5´inci golünü kaydeden isim Kadir Karış oldu: 3-5.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-05-16 18:17:11



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