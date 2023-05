Bakan Varank: Doğru netice sandıktan da çıkacak

Mehmet İNAN/KESTEL (Bursa), (DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yolumuza devam edeceğiz. Ama bunun yolu 28 Mayıs'tan geçiyor. İnşallah Rabbim her bir vatandaşımıza 28 Mayıs'ta da ferasetle karar vermeyi nasip etsin. İnşallah doğru netice sandıktan da çıkacak, diyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin fıkıh hocası Barakfakih Hazretlerini anma törenine katıldı. Bursa´nın Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi´nde düzenlenen `Barakfakih Hazretlerini Anma Programı´nda Bakan Varank´a, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da eşlik etti.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, "Ecdadımız bu toprakların üzerinden hilalin gölgesi hiç eksik olmasın diye canlarını, mallarını feda etmişler. Şu aziz yurdu bizlere ve inşallah bizden sonra evlatlarımıza teslim etmek üzere, büyük bir mücadele vermişler. Tabii bu mücadelenin manevi mimarları var. Sadece elinize kılıcı alıp, süngünüzü takıp, canınızı vererek fetih yapamazsınız. Manevi olarak da bu toprakları fethetmenin yolu işte Allah dostlarıyla oldu. Barakfakih Hazretleri de bu şehrin, Bursa'nın manevi fatihlerinden bir tanesi. Allah cedlerimize, atalarımıza ve evliyalullaha rahmet eylesin. İnşallah onların bize gösterdiği yolda, yolumuza aynı kararlılıkla devam etmeyi bizlere de nasip eylesin diyoruz. Ve inşallah sizlerin desteğiyle, aziz milletimizin bu ülkenin üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız hiçbir zaman sönmesin diye, sizlerin vereceği destekle de Türkiye yoluna kararlılıkla devam edecek. Ceddimizin bize bıraktığı mirası, manevi mirası da aynı kararlılıkla, sizlerin desteğiyle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

`ETMEDİKLERİ HAKARETLERİ BIRAKMADILAR´

14 Mayıs´ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, deprem bölgesindeki oy oranları üzerinden yapılan eleştirileri hatırlatan Varank, şunları söyledi:

"Bizim medeniyetimizin değerleri var. Biz inanıyoruz ki ekmeğimizi bölüşürsek, soframızda garip gurebayı misafir edersek, onları da bizim sahip olduklarımızdan nasiplendirirsek asla kaybetmeyiz, kazanırız. İşte bu bu sofralar bunun en güzel göstergesi. Yüzyıllardır biz bu sofraları kuruyoruz. Vatandaşlarımıza, kardeşlerimize elimizde olandan ikram etmeye çalışıyoruz. Ama bundan nasiplenmeyenler de var. Bakınız bir deprem hadisesi yaşadık. Ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek, acılarını dindirebilmek için Bursalı hemşehrilerimiz büyük bir gayret gösterdiler. Depremzede vatandaşlarımıza gittiğimizde emin olun her biri şunu söylüyor; `Allah Bursalı hemşehrilerimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Bizim acılarımızı dindirmek için bizimle beraber oldular. Bize en güzel şekilde ev sahipliği yapıyorlar´. Ama bundan nasipdar olmayanlar da var. Sizler de görüyorsunuz. Deprem bölgesinde farklı siyasi anlayışta olan vatandaşlarımız var, diye, onlara etmedik hakaretleri bırakmayanlar da var. Biz onlardan olmayacağız. Biz heybemizde ne varsa, bunun bir kısmını karınca kararınca vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza hakaret edenlere, onları aşağılayanlara, sadece siyasi görüşü farklı olduğu için, işte bu manevi atmosferden nasiplenemeyenlere de gereken dersi Allah'ın izniyle vereceğiz. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

`ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETMEMİZİN YOLU 28 MAYIS´TAN GEÇİYOR´

Bursa Teknik Üniversitesi´nin ana yerleşkesinin Kestel´de yapılmasıyla ilgili Resmi Gazete´de yayımlanan kararı hatırlatan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır´a, 28 Mayıs´taki Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret eden Varank, "Kestel Belediye Başkanımız bir talepte bulundu. Bursa Teknik Üniversitesi'nin takibiyle alakalı bizlerden talepte bulundu. Ben de yeni bir Bursalı hemşehriniz olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanınız olarak inşallah bunun takipçisi olacağım. Bu işin takibini yapacağım. Burası neyi hak ediyorsa inşallah en güzel hizmetleri burayla buluşturmak için biz de çalışacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ama bunun yolu 28 Mayıs'tan geçiyor. İnşallah Rabbim her bir vatandaşımıza 28 Mayıs'ta da ferasetle karar vermeyi nasip etsin. İnşallah doğru netice sandıktan da çıkacak diyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Barakfakih Hazretleri´nin kabri başında dua eden Bakan Varank, anma programına katılanlara etli pilav ile ayran dağıttı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Kestel Mehmet İNAN

2023-05-21



