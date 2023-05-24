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Babasıyla yaptığı antrenmanlarla kick boksta dünya şampiyonu oldu

DHA

Babasıyla yaptığı antrenmanlarla kick boksta dünya şampiyonu oldu


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da babasının teşvik etmesiyle, 7 yaşında kick boksa başlayan Eren Çelik (17), İstanbul´da düzenlenen 8'inci Turkish Open WAKO Dünya Kupası´nda, 86 kiloda dünya şampiyonu oldu. Milli takıma da seçilen Eren Çelik, "Benim en büyük destekçim babam oldu. Her zaman arkamda durdu. Sporu bıraktığım zaman, beni dönmem için teşvik etti. Onun sayesinde tekrar başladım. Şampiyon olarak milli takıma seçildim. Hedefim profesyonel şekilde dövüşmek" dedi.
Bursa'da, babası da kick boks yapan Eren Çelik, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen, 8'inci Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda, 86 kiloda dünya şampiyonu oldu. 7 yaşında kick boksa başlayan Eren Çelik, Kestel Belediyespor sporcusu olarak Türkiye´yi müsabakalarda temsil ediyor. Çelik, antrenmanlarını babası Tarkan Çelik (42) ile birlikte yapıyor. Aldığı derecelerin ardından mili takıma seçilen Eren Çelik'in hedefi milli formayla başarılarına devam etmek.
`OĞLUMA KİCK BOKS SEVGİSİ AŞILADIM´
Kick boksa 28 yaşında bir yakını sayesinde başladığını belirten Tarkan Çelik, "O bana bu sporu sevdirdi. Ben de bir adım atayım dedim. Öyle başladım. Çevremdeki insanlara da bu sporu aşılamaya başladım. Çocuklarıma da bu sporu aşıladım. En son oğlum dünya şampiyonu oldu. Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.
Kick boksun, insanın günlük yaşamdaki olumsuzluklara karşı kendisini kontrol etmesini öğreten bir spor olduğunu söyleyen Tarkan Çelik, "Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Yanlış ve kötü yoldan alıkoyan bir spor bu. Ben bu sporu o kadar çok sevdim ki bu sevgimi oğluma aşıladım. Oğlum da sevdi. Önce Bursa şampiyonu oldu, daha sonra Türkiye şampiyonu oldu. Okullar arası şampiyon oldu. En son da dünya şampiyonu oldu. Her anne, babanın gurur duyacağı gibi bundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
`ÇOK ÇALIŞIP ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEĞİM´
7 yaşından beri sporla uğraştığını söyleyen ve küçük yaşta spora başlamanın kendisine avantaj sağladığına dikkat çeken Eren Çelik ise, "En son İstanbul'da düzenlenen 8'inci Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda 86 kiloda şampiyon oldum. Şampiyon olarak milli takıma seçildim. Allah'ın izniyle çok çalışıp, ülkemizi temsil edeceğim. Hedefim profesyonel şekilde dövüşmek" dedi.
'ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEĞİM'
En büyük destekçisinin babası olduğunu söyleyen Çelik, "Allah ondan razı olsun. Her zaman arkamda durdu. Bıraktığım zaman beni dönmem için teşvik etti. Onun sayesinde tekrar başladım. Bu zamana kadar 11 yaşında kemer maçına çıktım. Orada şampiyon oldum. Bursa'da düzenlenen şampiyonada 3'üncü oldum. Sonra yine Muaythai'de Bursa 1'incisi oldum. Bir ara bıraktım sporu. Sonra tekrar başladım. Yaklaşık 2 ay çalışmanın ardından, Şanlıurfa'da Türkiye 1'incisi oldum. Son olarak da şampiyon oldum. Şimdi milli takıma seçildim. Allah nasip ederse ülkemizi temsil edeceğim" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Röportajlar
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-05-24 10:42:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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