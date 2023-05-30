2 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 10 yıl 8 ay hapis



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, otomobilin karşı yönden gelen 2 otomobile çarptığı, Sedat Karakuş (43) ile Adeviye Erener'in (58) hayatını kaybedip, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada karar çıktı. Kazada 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu sanık otomobil sürücüsü Fatih Karaca (36), 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 2021 Temmuz'da, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Hatalı sollama yapan Fatih Karaca yönetimindeki 16 ED 771 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdeniz Kösemen'in kullandığı 16 ANB 631 ve Sedat Karakuş'un kullandığı 16 TCJ 07 plakalı otomobillere çarptı. Sedat Karakuş, yanındaki eşi Selda Karakuş (47), oğlu Metehan Karakuş (14) ve teyzesi Adeviye Erener otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 4 kişiden otomobil sürücüsü Sedat Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Selda Karakuş, Metehan Karakuş, Adeviye Erener ile Fatih Karaca'nın kullandığı otomobildeki Arif Yeşilbaş, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adeviye Erener de tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen Sedat Karakuş'un ailesiyle Almanya'dan Gemlik'e tatile geldiği, Adeviye Erener'in de kazadan kısa süre önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı öğrenildi.

3,5 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ, 10 AY SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Fatih Karaca, 3,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Karaca, yargılama sürerken, serbest bırakıldıktan 10 ay sonra yeniden tutuklandı.

UYUŞTURUCU VE ALKOL ETKİSİNDE ARAÇ KULLANDIĞI İDDİASI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Fatih Karaca ve avukatıyla, kazada oğlu ve baldızı ölen Vedat Karakuş hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan ölenlerin yakınlarının avukatı, sanığın olay yerine gelmeden kaza atlattığını ancak buna rağmen yola devam ettiğini öne sürdü. Sanığın, uyuşturucu ve alkolün etkisindeyken araç kullandığını iddia eden avukat, 'Olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan indirim uygulanmaksızın hüküm kurulmasını talep etti. Vedat Karakuş da şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanığın avukatı ise müvekkilinin olayda asli kusurlu olmadığını, kazanın kendi şeridindeyken meydana geldiğini öne sürüp, beraatini ve tahliyesini talep etti.

'UYUŞTURUCU KULLANMADIM, ALKOLLÜYDÜM'

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Fatih Karaca, olay günü uyuşturucu kullanmadığını öne sürerek, "O gün hızlı olduğum ve alkollü olduğumu kabul ediyorum. O gün esrar içerek araç kullanmadım. Sentetik uyuşturucu almam. Vücudumda çıktığı söylenen esrarı, olaydan bir gün önce almıştım. Üzerimde ve arabamda herhangi bir uyuşturucu çıkmamıştır. Böyle bir olaya neden olduğum için pişmanım. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaza sırasında 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen sanığı, 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle, cezada artırım yapan mahkeme heyeti, Fatih Karaca´ya 10 yıl 8 ay hapis cezası verdi, tutukluluk halinin devamına hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2023-05-30 10:22:24



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