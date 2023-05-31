Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 76 - 92

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Sinem Tetik
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham, 11, Auguste 16, Andrews 3, Dudzinski 20, Clemmons 6, Yiğitcan Saubir 7, Ömer Utku Al 2, Onuralp Bitim 11
PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 20, Angola 9, Astacio 19, Vittorio Brown 12, Kenan Sipahi 5, Collum 13, Berkan Durmaz 7, Thomas Akyazılı 1, Mükremin Deniz Kılıçlı 6, Efe Ergi Tırpancı
1'İNCİ PERİYOT: 10-27
DEVRE: 36-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-73
5 faulle çıkanlar: 36.50 Dudzinski, 38.45 Andrews (Frutti Extra Bursaspor)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 92-76 yendi. Serideki durumu 2-0'a getiren İzmir temsilcisi, yarı finale yükseldi.
Karşılaşmaya Astacio'nun etkili oyunu sayesinde 6 sayıyla hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, dış atışlardan da Vittorio Brown'un isabetleriyle 6. dakikada 14-6 üstünlük yakaladı. Ev sahibi takım skor üretmekte sıkıntı yaşarken, etkili oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, ilk periyodu 27-10 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, periyodun bitmesine 8 dakika kala Brown'un attığı üçlükle fark' 20 ye çıkardı (12-34). Kalan dakikalarda Bursa temsilcisi farkı kapatmak için yeterli reaksiyonu gösteremeyince Pınar Karşıyaka, devre arasına 53-36 üstün girdi.
Üçüncü periyotta Astacio ile pota altında etkili olan Pınar Karşıyaka, Angola ve Vittorio Brown ile de set hücumlarından buldukları sayılarla skoru 64-43'e getirdi. Bu dakikadan sonra seyirci desteğini de arkasına alarak savunmadaki sertliğini ve hücumdaki agresifliğini arttıran Frutti Extra Bursaspor, parkedeki ilk 5'nin tamamından skor desteği alarak farkı final periyoduna girerken azaltmayı başardı (63-73).
Son çeyreğe umutlu başlayan Frutti Extra Bursaspor karşısında oyun disiplininden kopmayan Pınar Karşıyaka, rakibin skorda tekrardan geri gelmesine izin vermeyerek parkeden 92-76 galip ayrıldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-05-30 23:07:18
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