Bursa'da, 3'üncü kattan düşen bebek, ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3'üncü katın merdiven boşluğundan zemin kata düşen 1 yaşındaki Adnan bebek, ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'taki 3 katlı bir binada meydana geldi. 1 yaşındaki Adnan A., kapısı açık unutulan evin merdiven boşluğuna çıktı. Emekleyerek merdivenlerin bulunduğu kısma gelen Adnan bebek, bir anda merdiven boşluğundan aşağı düştü. 3'üncü kattan giriş kattaki beton zemine düşen Adnan bebek ağır yaralandı. Merdiven boşluğunda ailesi tarafından hareketsiz yatarken bulunan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-06-17 12:47:11



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