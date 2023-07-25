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        Babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur´un cenazesi, memleketine gönderildi(2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:57
        Babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur´un cenazesi, memleketine gönderildi(2)

        SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye bahçesinde uyurken üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu yaşamını yitiren Esmanur Solmuş'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Akif A., 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı. Akif A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa Yavuz YILMAZ

        2023-07-25 16:56:14

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