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        Bursa´da orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:56 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:57
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        Bursa´da orman yangını
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        Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yenişehir ilçesine bağlı Terziler Mahallesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük Mahallesi arasında yer alan Kuzguncuk Balık Kaya mevkisindeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arazözler ve Bilecik Belediyesi ile çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale etti. Bölgeye ayrıca takviye helikopter ve yangın söndürme uçağı talep edildi.

        Yerleşim yerine uzak bir noktada çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yenişehir Mine AK

        2023-08-22 16:55:35

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