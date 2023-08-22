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        Bursa'da orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 18:27 Güncelleme: 22.08.2023 - 18:28
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        Bursa'da orman yangını (2)
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        YANGINA 5 HELİKOPTER İLE HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

        Bilecik´in Osmaneli ilçesi Dereyörük Mahallesinde çıkan ve Bursa´nın Yenişehir ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Alevlerin, Yenişehir ilçesine bağlı 1050 nüfuslu Terziler Mahallesi´ne yaklaşması üzerine, mahalle sakinleri traktörleriyle tarlalarda set oluşturdu.

        Farklı noktalarda devam eden yangına müdahale için çevre il ve ilçelerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Bursa, İstanbul ve Kocaeli´den bölgeye gönderilen 5 yangın söndürme helikopteri ile yangına havadan da müdahale ediliyor.

        Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse de söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor. (DHA)Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yenişehir Mine AK

        2023-08-22 18:26:52

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