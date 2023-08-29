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        İnşaatta cesedi bulunan Yasemin'in ölümünde 3 gözaltı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 00:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 00:50
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        İnşaatta cesedi bulunan Yasemin'in ölümünde 3 gözaltı (4)
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        1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Bursa'da, 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın inşaatta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan H.B.G., K.D. ve E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden H.B.G. tutuklanırken, K.D. ve E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

        2023-08-29 00:49:45

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