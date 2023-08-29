Trafik işaret levhalarını çalan 3 kişi tutuklandı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, trafik işaret levhalarını yol kenarından sökerek çalan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 12 saatlik takibiyle yakalandı. Çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 22 Ağustos gece saatlerinde Orhangazi ilçesinde bulunan Yenisölöz Mahallesi ve Yenişehir ilçesinde bulunan Kıblepınar Mahallesi´nde trafik işaret levhalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı incelemede bulundu, çevredeki güvenlik kameraları izlendi. İki bölgede sürücü A.C.S. ile H.S.'nin kullandığı araçların sık sık tur attığı tespit edildi. Ekipler, şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Yaklaşık 12 saatlik takibin ardından ekipler, A.C.S. ile H.S.´yi Bursa-Balıkesir kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda yakaladı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli A.C.S., H.S. ile yanlarında bulunan E.K. jandarma karakoluna götürülürken, iki araçta yapılan aramada 2 şarjlı matkap, 15 anahtar takımı, çok sayıda malzeme ve trafik işaret ve levhalarına ait olduğu tespit edilen çok sayıda vida ele geçirildi. Şüphelilerden A.C.S.´nin 4 farklı suçtan, H.S.´nin 7 farklı suçtan ve E.K.´nin 2 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.S., H.S. ve E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-08-29 11:13:46