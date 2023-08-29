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        Durakta bekleyen trans bireye yangın söndürme tüpüyle gaz sıktılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:28 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:29
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        Durakta bekleyen trans bireye yangın söndürme tüpüyle gaz sıktılar
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        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da, otobüs durağındaki bankta oturan trans bireye, kamyonetle yaklaşan grup, yangın tüpüyle gaz sıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaştı. Gruptan bir kişi, yangın söndürme tüpünü duraktaki bankta oturan trans bireye doğrultup gaz sıktı. Görüntülerde, trans bireyin oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonette bulunanların ise küfrederek uzaklaştıkları görüldü. Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-29 14:27:05

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