Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        17 yaşındaki Yasemin´i tekme atıp, asansör boşluğuna düşürmüş (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:25 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşındaki Yasemin´i tekme atıp, asansör boşluğuna düşürmüş (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İNŞAAT, 5 YILDIR ATIL HALDE

        Yasemin Cemre İçlikan'ın cansız bedeninin bulunduğu 6 bloklu site inşaatının 5 yıldır atıl vaziyette olduğu öğrenildi. Mahallede oturan Niyazi Ocak (32), inşaat nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Bu mahalle elit bir mahalle aslında ama bu binalar 5 yıldır böyle. Biz sürekli giren çıkanları gördüğümüz için, hırsızlar da dahil. Polisi arıyoruz, geliyor polis kovalıyor, geri gidiyor. Burada bir önlem alınırsa, yetkililer ilgilenirse biz de seviniriz. Burada mahalleli çocuğunu ekmek almaya dahi gönderemiyor, parka salamıyor. Herkes çok tedirgin" dedi.

        'ŞÜPHELİYİ SÜREKLİ GÖRÜYORDUK'

        Tutuklanan Bedirhan G.'yi daha önce de defalarca mahallede gördüklerini söyleyen Ocak, şüphelinin, olayın ortaya çıktığı günden bir gün önce, 26 Ağustos´ta inşaata girip çıktığının güvenlik kameralarına yansıdığını belirterek, "Sürekli görüyorduk, binaya girip çıkıyordu, parkta takılıyordu. Biz kovuyoruz ama ne kadar kovabiliriz yani. Sonuçta biz akşam saat 6'da dükkanı kapatıp gidiyoruz. Esnafın kamera görüntülerinde tuğla ve moloz taşıdığı görülüyordu. Ama nereye taşıdığını bilmiyorum. Belki cesedin üstüne atmışlardı. Zaten ceset çıkarılırken de üstünde moloz ve tuğla varmış. İtfaiye çıkarttı zaten cesedi" diye konuştu. (DHA)

        Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-29 16:24:27

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bursa'da ulaşım yarın ücretsiz olacak
        Bursa'da ulaşım yarın ücretsiz olacak
        AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığına İmren Çavuşoğlu atandı
        AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığına İmren Çavuşoğlu atandı
        Durakta bekleyen trans bireye yangın söndürme tüpüyle gaz sıktılar
        Durakta bekleyen trans bireye yangın söndürme tüpüyle gaz sıktılar
        30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
        30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
        17 yaşındaki Yasemin´i tekme atıp, asansör boşluğuna düşürmüş
        17 yaşındaki Yasemin´i tekme atıp, asansör boşluğuna düşürmüş
        Bursa'da trafik işaret levhalarını çalan 3 zanlı tutuklandı
        Bursa'da trafik işaret levhalarını çalan 3 zanlı tutuklandı