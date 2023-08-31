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        Çanakkale yangınından etkilenen boğa, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:51 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:52
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        Çanakkale yangınından etkilenen boğa, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
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        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)ÇANAKKALE'de geçen hafta çıkan ve yaklaşık 48 saatte söndürülen yangında, vücudunda ve ağzında 3'üncü derece yanıklar oluşan boğa, Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilerek tedaviye alındı. 'Serdar' ismi verilen boğa, artık Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yaşayacak.

        Çanakkale'de geçen hafta salı günü başlayıp, yaklaşık 48 saatte kontrol altına alınan, 4 bin 80 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını, merkeze bağlı Yağcılar Mahallesi´ni de etkiledi. Yangından, insanlar kadar yaban hayatı ve evcil hayvanlar da etkilendi. Yangın sırasında, bir ahırda bağlı bulunan boğa, alevlerin arasında kaldı. Boğanın vücudunun çeşitli yerlerinde ve ağzında 3'üncü derece yanıklar oluştu.

        Çanakkale'de çalışma yaptığı sırada olayı öğrenen HAYTAP Bursa temsilcileri, yaralı boğayı sahibinden alıp, Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği´ne getirdi. Bakımları yapılan boğa, burada tedaviye alındı.

        'BU FELAKETİN EN ÇOK ETKİLENENLERİ CAN DOSTLARIMIZ OLDU'

        Boğanın bağlı kaldığı ahırdan çıkarılarak Bursa'ya emekli hayvanlar çiftliğine getirilmesinde büyük rol oynayan HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Yangın zamanında bağlı kalması nedeniyle, ciğerlerinde doluluk ve vücudunda ileri derece yanıklar söz konusu. Sahibinin rızasıyla dostumuzu aldık ve Bursa'ya Emekli Hayvanlar Çiftliği´ne getirdik. Burada da veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli tedavileri yapılıyor. Sesimiz, rengimiz farklı olsa da hislerimiz aynıdır. Bu felaketin yine en etkilenenleri can dostlarımız oldu. Bizim için yaşatmak çok önemli. O yüzden her zaman yaşam ellerinizde diyoruz. Dostumuz için ne gerekiyorsa tedavileri sonuna kadar devam edecek. Tek dileğimiz bir an önce sağlığına kavuşsun diğer arkadaşları gibi ömrü boyunca burada yaşasın. Boğanın bir sahibi, bir ailesi vardı, ailesi bize teslim etti. Çünkü babası, aynı ahır içerisinde vefat etti. O ahırda vefat eden başka hayvanlar vardı. Boğanın durumu çok ileri derecedeydi, sahibi de kendi rızasıyla, 'Ben size güveniyorum, ne gerekiyorsa yapacağınıza inanıyorum. Hiçbir sorunum yok, siz onu yaşatın en azından o yaşasın' dedi. Boğa, Yağcılar köyünden alındı. Bizde genel olarak adettir, genelde hayvanlara ekip arkadaşlarımızın ismini veririz. Boğa da ekip arkadaşlarımızdan birisinin çok fazla katkısı oldu. Adını da 'Serdar' koyduk. Umarım Serdar yaşar, daha iyi olup, diğer arkadaşlarıyla beraber oynar. Bunu çok istiyoruz. Tüm çabamızla daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

        'İYİLEŞMESİ ZAMAN ALACAK'

        Boğanın bundan sonraki yaşamını Emekli Hayvan Çiftliği´nde geçireceğini söyleyen Veteriner Hekim Süleyman Saha ise ''3'üncü derece yanıkla geldi. Ayrıca akciğerlerinde karbonmonoksitin etkilenmesiyle, ileri derece bir solunum sorunu vardı. Biz bunu tedavisine acil olarak başladık. İlk olarak solunumunu düzeltmek için, solunum cihazıyla bir oksijen desteği sağladık. Yanık tedavisi diğer tedavilerden daha güç bir tedavidir. Biz burada sadece yanık tedavisiyle değil, solunum problemi ve sindirim sistemle tedaviye girdik. Yangının şiddeti çok fazla olduğu için, hem deri problemleri hem solunum problemleri ayrıca ağız kısmı yandığı için gıda alınımı da güç olduğu için, günlük serum tedavisi yapıyoruz. İyileşmesi biraz zaman alacak. Serdar genç bir hayvan olduğu için bunu atlatacağına ben inanıyorum. Günlük yaklaşık 4 ila 5 litre serum tedavisi uyguluyoruz. Bunun yanında antibiyotik tedaviler ve immün sistemi güçlendirici tedavilerde uyguluyoruz. Vücudunda çok derin yanıklar var. Bu yanıklar için kendi hazırladığımız özel karışım kremler var. Vücudunu yenilemesi için bitkisel yağlar kullanıyoruz. Serdar dostumuzun tedavisinde ne gerekiyorsa HAYTAP tarafından karşılanıyor. 30 gün gibi sürede kendini toparlamasını bekliyoruz ama vücudundaki yanıkların derecesi çok şiddetli olduğu için derinin kendini yenilesi yaklaşık 2 ay sürebilecek" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-31 10:50:17

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