Refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Yasin KESKİN/ KARACABEY, (Bursa), (DHA) BURSA'nın Karacabey ilçesinde, refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Ozan Bekdemir (26), hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde Karacabey ilçesi ÇanakkaleBursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Karacabey´den Bursa istikametine 34 AL 163 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ozan Bekdemir, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Bekdemir, hayatını kaybetti. Bekdemir'in cansız bedeni, Karacabey Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2023-09-01 16:32:20