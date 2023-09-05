Hollanda'dan getirilen saman boyunlu ibis kuşlarının 9 yıl sonra yavruları oldu BURSAHayvanatBahçesi'ne 2014 yılında Hollanda'dan getirilen saman boyunlu ibis kuşları, 9 yıl sonra ilk kez yavru dünyaya getirdi. Veterinerler tarafından düzenli olarak kontrol edilen 2 yavruya her gün, balık, et ve tavuktan oluşan tek öğün yemek veriliyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'ne tam üye olan 206 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Hayvanat Bahçesi, 73'ü kuş türü olmak üzere, 968 hayvana ev sahipliği yapıyor. Bursa Hayvanat Bahçesi tarafından 2013 yılında, kuş çeşitliliğini artırmak için Hollanda'nın Overloon kentinde bulunan Zoo Parc Overloon'dan, saman boyunlu ibis kuşları istendi. Teklif üzerine Zoo Parc Overloon yöneticileri, 2014 yılında 5 saman boyu ibis kuşunu, 2 bin 750 kilometre uzaklıktaki Bursa'daki hayvanat bahçesine gönderdi.

HAYVANAT BAHÇESİNİN İLGİ ODAĞI OLDULAR