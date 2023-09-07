Bursa'da eğlence mekanı girişinde silahlı çatışma; 1 ölü, 3 yaralı (2)

'AŞIRIGÜRÜLTÜ'TARTIŞMASI

Bursa'da gece saatlerinde bir eğlence mekanında müşteriler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan, Gökhan Kılıç'ın hayatını kaybettiği, arkadaşları Yasin K. ve Muhammet O.K. ile güvenlik görevlisi Güçlü Ş.E.'nin yaralandığı silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı. Kılıç ile arkadaşlarının aşırı gürültü yaptıkları, bu nedenle mekandan dışarı çıkarılmak istenmeleri üzerine kavganın başladığı belirtildi.

SON FOTOĞRAFI EĞLENCE MEKANINDAN