Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da eğlence mekanı girişinde silahlı çatışma; 1 ölü, 3 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da eğlence mekanı girişinde silahlı çatışma; 1 ölü, 3 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'AŞIRIGÜRÜLTÜ'TARTIŞMASI

        Bursa'da gece saatlerinde bir eğlence mekanında müşteriler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan, Gökhan Kılıç'ın hayatını kaybettiği, arkadaşları Yasin K. ve Muhammet O.K. ile güvenlik görevlisi Güçlü Ş.E.'nin yaralandığı silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı. Kılıç ile arkadaşlarının aşırı gürültü yaptıkları, bu nedenle mekandan dışarı çıkarılmak istenmeleri üzerine kavganın başladığı belirtildi.

        SON FOTOĞRAFI EĞLENCE MEKANINDAN

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!

        Benzer Haberler

        Engelli, iş kurma vaadiyle 265 bin lira dolandırıldı
        Engelli, iş kurma vaadiyle 265 bin lira dolandırıldı
        Bursa'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 6 gün süreyle yasakland...
        Bursa'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 6 gün süreyle yasakland...
        BURSA'DA EĞLENCE MEKANI GİRİŞİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
        BURSA'DA EĞLENCE MEKANI GİRİŞİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
        Bursa'da eğlence mekanı girişinde silahlı çatışma; 1 ölü, 3 yaralı
        Bursa'da eğlence mekanı girişinde silahlı çatışma; 1 ölü, 3 yaralı
        Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan OVP değerlendirmesi:
        BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan OVP değerlendirmesi: