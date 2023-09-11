Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa-Balıkesir Karayolu'nda TIR'da çıkan yangın sazlık alana sıçradı

        BURSABalıkesirKarayolundaseyir halindeki TIR´da çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki sazlık alana sıçradı. Bursa-Balıkesir yolu çift taraflı trafiğe kapatılırken yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 23:37 Güncelleme: 11.09.2023 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa-Balıkesir Karayolu'nda TIR'da çıkan yangın sazlık alana sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, saat 21.30 sıralarında Bursa-Balıkesir Karayolu, Karacabey ilçesi, Uluabat mevkisinde meydana geldi. Bursa´dan İzmir istikametine seyir halinde olan Romanya uyruklu Vasile Georgescu (47) idaresindeki AG 56 UFO plakalı metal yüklü TIR´ın fren disklerinin ısınması sonucu dorsesi alev alarak tutuştu. Durumu gören sürücü Georgescu TIR´ı emniyet şeridine park ederek alevlere müdahale ederken çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle yolun kenarındaki sazlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        BURSA-BALIKESİR YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Bursa-Balıkesir Karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri sazlık alandaki ve TIR´ın dorsesindeki yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı. Söndürme çalışmalar sırasında TIR´da patlamalar meydana geldi. TIR´ın dorsesindeki yangını söndüren itfaile ekipleri sazlık alanda alevlerin yayılmasını önleyerek kontrol altına aldı. Sazlık yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü
        Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın
        Bursa'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın
        Yolda yürüdüğü sırada tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı; olay anı kamer...
        Yolda yürüdüğü sırada tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı; olay anı kamer...
        Bursa'da tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
        Bursa'da tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
        Bursa'da bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından darbedildi
        Bursa'da bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından darbedildi
        Bursa'da engelli gencin başına silah dayayıp, darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da engelli gencin başına silah dayayıp, darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da atık gıdalardan üretilen mamalarla, sokak hayvanları besleniyor
        Bursa'da atık gıdalardan üretilen mamalarla, sokak hayvanları besleniyor