Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Engelli gencin başına silah doğrultulup dövüldüğü olayda tutuklu sayısı 3'e çıktı

        BURSA'da'kızmeselesi' nedeniyle tartıştıkları zihinsel engelli E.S.'nin (22) başına silah dayayıp, darbeden Suriye uyruklu S.A. (16) ile İ.E.´nin (17) ardından, yaşananları cep telefonu ile çekip sosyal medyadan paylaştığı öne sürülen Abudulhalik Elramazan (18) da gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli gencin başına silah doğrultulup dövüldüğü olayda tutuklu sayısı 3'e çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, 4 Eylül'de Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı'nda meydana geldi. Yüzde 60 zihinsel engelli E.S., sosyal medyadan kız arkadaşlarıyla yazıştığını iddia eden Suriye uyruklu S.A., İ.E. ve Abudulhalik Elramazan ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce şüphelilerden S.A. ve İ.E. engelli genci dövüp başına tabanca dayayarak tehdit etti. Aldığı darbelerle yaralanan E.S., kaldırıldığı hastanede tedavi edilirken, kaçan şüphelilerden S.A. ile İ.E. ise polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, 7 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Bu arada, yaşananları cep telefonu ile kayda alıp görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlenen Abudulhalik Elramazan da dün gece polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elramazan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        Bursa'da kamyonet tıra arkadan çarptı 1kişi yaralandı
        Bursa'da kamyonet tıra arkadan çarptı 1kişi yaralandı
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner attı, ağırlaştırılmış müe...
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner attı, ağırlaştırılmış müe...
        Bursa Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen 120 çeşit şeftalinin hasadı yapıl...
        Bursa Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen 120 çeşit şeftalinin hasadı yapıl...
        Taksiye çarpıp, savrulan otomobil, kapalı markete girdi; 1 yaralı
        Taksiye çarpıp, savrulan otomobil, kapalı markete girdi; 1 yaralı
        Bursa'da engelli gencin başına silah dayayıp, darbeden 2 şüpheli tutuklandı...
        Bursa'da engelli gencin başına silah dayayıp, darbeden 2 şüpheli tutuklandı...
        Bursa-Balıkesir Karayolu'nda TIR'da çıkan yangın sazlık alana sıçradı
        Bursa-Balıkesir Karayolu'nda TIR'da çıkan yangın sazlık alana sıçradı