19 Ülkeden 70´in üzerinde astronot ve kozmonot, uzay çalışmalarını Türkiye´de anlatacak BURSA'da,Uzay Kaşifleri Derneği'nin (Association of Space Explorers-ASE) 2 yılda bir düzenlediği Planetary Congress 25- 29 Eylül'de GUHEM'in ev sahipliğiyle, 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve kozmonotun katılımıyla düzenlenecek. Ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Victor Grover, 2 görevde uzayda toplamda 191 gün kalan Çinli Junlong Fei, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev'in de aralarında bulunduğu ekip, 5 gün sürecek kongrede uzay çalışmalarını anlatacak.

BURSA'da,Uzay Kaşifleri Derneği'nin (Association of Space Explorers-ASE) 2 yılda bir düzenlediği Planetary Congress 25- 29 Eylül'de GUHEM'in ev sahipliğiyle, 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve kozmonotun katılımıyla düzenlenecek. Ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Victor Grover, 2 görevde uzayda toplamda 191 gün kalan Çinli Junlong Fei, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev'in de aralarında bulunduğu ekip, 5 gün sürecek kongrede uzay çalışmalarını anlatacak.

Türkiye´nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. GUHEM ve Bursa Business School organizasyonuyla kente gelecek 70´ten fazla astronot, 5 gün boyunca birbirinden önemli etkinliklerde yer alacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle hayata geçirilen GUHEM, Uzay Kaşifleri Derneği'nin (Association of Space Explorers- ASE) düzenlediği Planetary Congress'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25-29 Eylül tarihlerinde Bursa'da gerçekleşecek kongrede uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için çalışmalarda bulunacak.

Kongrede, Artemis 2 ile Ay yörüngesine ikinci defa gidecek aracın pilotu Amerikalı Victor Grover´dan, iki görevde uzayda toplamda 191 gün kalan Çinli Junlong Fei´ye, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev´den, eski Kanada Genel Valisi Astronot Julie Payette´e kadar 19 ülkeden 70´in üzerinde astronot ve uzay çalışmaları konusunda öncü isimler yer alacak. Uzay konusunda dünyanın en prestijli isimlerini bir araya getirecek olan etkinliğin teknik oturumları, BTSO tarafından hayata geçirilen iş dünyasının eğitim ve gelişim merkezi Bursa Business School Uludağ Kampüsü´nde gerçekleştirilecek.

BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAKLAR

25 Eylül´de düzenlenecek açılış organizasyonunun ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türksat CEO´su Hüseyin Ertok, Plan-S CEO´su Tugay Güzel, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdür Yardımcısı Alime Yıldırım ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu gibi önemli isimler teknik oturumlarda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

TÜRKİYE´NİN İLK UZAY YOLCULARI KATILIYOR

Türkiye´nin uzaya gidecek ilk yolcuları olan Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler kapsamında Türkiye´nin Gelecek Projeksiyonu oturumu kapsamında uzay meraklılarıyla buluşacak. Ayrıca Yeni Uzay Ekonomisi ile Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar oturumlarında da Michael Lopez Alegria, Thomas Marshburn, Fei Junlong, John D. Olivas, Anton Shkaplerov, Denis Matveev ve Sergey Korsakov gibi dünyaca ünlü astronotlar yer alacak.

BAKAN KACIR, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, etkinliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kacır, yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanından astronotları Türkiye´de ağırlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. 19 ülkeden 70´in üzerinde astronot ve kozmonotun ülkemizde olması Milli Uzay Programımızın uluslararası arenadaki yankısının göstergesidir. Tüm uzay meraklılarını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

KONGRENİN ANA TEMASI, 'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR'

Türkiye Cumhuriyeti´nin 100'üncü yılında Bursa'da gerçekleştirilecek bu büyük organizasyonun teması ise Mustafa Kemal Atatürk´ün 'İstikbal Göklerdedir' sözünden yola çıkılarak belirlendi. Ülke açısından da tarihi bir kongre niteliğindeki bu eşsiz organizasyonda 5 gün boyunca uzayla ilgili yapılacak teknik oturumların yanı sıra bilim ve toplum etkinlikleriyle, seminerler, söyleşiler ve çevrimiçi platformlarda öğrenci buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek. 27 Eylül Çarşamba günü GUHEM´i ziyaret edecek astronotlar ayrıca `Bilim-Toplum´ etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu´nda vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya gelecek.

'UZAY VE HAVACILIKTA FARKINDALIK OLUŞTURACAK'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, uzay ve havacılık teknolojilerinin dünyada büyük bir rekabet alanına dönüştüğünü söyledi. Türkiye´nin bu alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın himayelerinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´nın liderliğinde gerekli altyapının kurulması açısından önemli atılımlara imza attığını belirten Başkan Burkay, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdikleri GUHEM´in de uzay ve havacılık alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme misyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Alanında Avrupa´nın en büyük uzay, havacılık ve deneyimleme merkezi olarak Bursa´da hayata geçen GUHEM´in uluslararası düzeyde ses getiren nitelikli organizasyonlarla da adından söz ettirdiğini dile getiren Burkay, bu kapsamda Uzay Kaşifleri Derneği´nin dev organizasyonuna Bursa´da ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

ULUSLARARASI NİTELİKTE DEV ZİRVE

Bugüne kadar çok az sayıda insanın uzay sınırını aşma şansına sahip olduğuna işaret eden Burkay, "Dünyaca ünlü astronot ve kozmonotlar 5 gün boyunca GUHEM ve Bursa Business School organizasyonuyla Bursa´da bizlerle birlikte olacaklar. Uluslararası nitelikteki bu derneğin 39 yıldır farklı ülkelerde uzay çalışmaları hakkındaki yaptıkları zirvenin Bursa´da gerçekleştiriliyor olması, uzay çalışmaları hakkında deneyimleri ve yenilikçi çalışmaları değerlendirme fırsatı sunacak. Bu dev zirve, gençlerimizin de uzay ve havacılık alanındaki farkındalıklarını artırmamız açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında `İstikbal Göklerdedir´ ana temasıyla ev sahipliği yapmaya hazırlandığımız kongrenin kentimiz ve ülkemiz adına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.