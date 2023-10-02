Bursa'da, su dolu varilde 4 kedi ölüsü bulundu
BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, su dolu varilde 4 ölü kedi bulundu. Kedilerin öldürülüp varile atıldığı iddiaları üzerine, polis inceleme başlattı.
BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, su dolu varilde 4 ölü kedi bulundu. Kedilerin öldürülüp varile atıldığı iddiaları üzerine, polis inceleme başlattı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orhanbey Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Çevredekiler, parkın yanındaki su dolu varil içerisinde 4 kedi ölüsü gördü. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede incelemelerde bulunup görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, kedilerin öldürülüp varile atıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.