Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Cemaat namaz kılarken, imamın motosikletini çaldı; o anlar kamerada

        BURSA'nınKaracabey ilçesinde 1 şüpheli, cemaat namaz kılarken, imamın bahçedeki motosikletini çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cemaat namaz kılarken, imamın motosikletini çaldı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınKaracabey ilçesinde 1 şüpheli, cemaat namaz kılarken, imamın bahçedeki motosikletini çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Olay, geçen salı günü saat 16.00 sıralarında, Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. Saadet Camisi'ne geçici görevle gelen imam Metin Uyanık, ikindi namazı hazırlıkları için 14 GE 890 plakalı motosikletiyle camiye geldi. İkindi vakti camide olan 1 şüpheli, cemaat namaz kılarken bahçeye çıktı. Önce etrafı kontrol eden şüpheli, gözüne kestirdiği motosikleti alıp kaçtı. Namazın ardından motosikletinin çalındığını fark eden imam Metin Uyanık, polisi arayıp şikayetçi oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı, caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, camiden çıkan şüphelinin bahçedeki motosikleti alıp götürdüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Kayısıların üzerinde yürüdü!
        Kayısıların üzerinde yürüdü!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bursa'da namaz sırasında caminin bahçesinden imamın motosikleti çalındı
        Bursa'da namaz sırasında caminin bahçesinden imamın motosikleti çalındı
        Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları devam ediyor
        Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları devam ediyor
        Bursa'da jandarma ekipleri "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı
        Bursa'da jandarma ekipleri "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı
        Bursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
        Bursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
        Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
        Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
        Pazarcı kardeşleri pompalı tüfekle vuran 2 kardeş tutuklandı
        Pazarcı kardeşleri pompalı tüfekle vuran 2 kardeş tutuklandı