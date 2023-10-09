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        Polisin takiple yakaladığı şüphelinin çantasından uyuşturucu çıktı

        BURSA'dapolistenkaçan İbrahim Ç.'nin (47) üst ve sırt çantası aramasında uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelinin, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ileri sürdüğü Hasan Y. (44) de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:25 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:30
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        Polisin takiple yakaladığı şüphelinin çantasından uyuşturucu çıktı
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        BURSA'dapolistenkaçan İbrahim Ç.'nin (47) üst ve sırt çantası aramasında uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelinin, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ileri sürdüğü Hasan Y. (44) de gözaltına alındı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik ihbar üzerine Çekirge Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerini görünce kaçan İbrahim Ç., takip sonucu yakalanırken, üst aramasında ve sırt çantasında yapılan aramada, 175 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 6 bin 400 TL, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 dolu fişek ele geçirildi. İbrahim Ç., uyuşturucuların Hasan Y.'ye ait olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Hasan Y. de gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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