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        İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş: Hedefimiz play-off

        TFF2'nci LigKırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un teknik direktörü Bahaddin Güneş, sezon sonundaki hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:27 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:30
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        İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş: Hedefimiz play-off
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        TFF2'nci LigKırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un teknik direktörü Bahaddin Güneş, sezon sonundaki hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.

        İnegölspor'un Murat Yoldaş ile yollarını ayırmasından sonra ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Bahaddin Güneş,  takımının oynadığı futbol ve aldığı başarılı sonuçlar sonrası alt sıralardan kurtulduğunu açıkladı. Zirve hesabı yaptıklarını açıklayan Güneş, "Göreve geldiğimizde İnegölspor'u, demoralize olmuş, sıkıntıları olan bir takım olarak gördük. Futbolcularımız ile yaptığımız konuşma sonrası çok iyi bir ilişki kurduk. Bu da bizi başarıya götürdü. Bunun, 'geçici' başarı olduğunu biliyoruz. Kondisyon olarak henüz hazır değiliz,  Yüzde 70-80'e çıktık. Yüzde 90-100'e ulaşınca çok daha başarılı olacağız. Bana göre, Düzce maçı hariç, Menemen, Sarıyer, Denizli karşılaşmalarında iyi oynadık. Düzce maçında biraz da olsa sıkıntı vardı. Ona rağmen çok gol atıyoruz. Bunun yanı sıra takım savunmasında sorunlar yaşıyoruz. Gösterdiğimiz performans ile hedeflediğimiz bir noktaya gidiyoruz. Planladığımız bir nokta var. Önce aşağıdan kurtarmak, sonra play-off kapısını aralamak. Ondan sonraki durumda ise oynadığımız güzel futbolu taraftarlarımıza göstermek istiyoruz. Bunun arayışı içindeyiz. Söylediğim gibi futbol acımasızdır. 3 maç kaybedersin, bir bakarsın, 3 maç daha kaybedebilirsin veya kazanabilirsin. Bu da oluyor, doğaldır. Biz kaybetmeden, üzerine katarak, daha iyi oynayarak, kompakt futbol sergileyerek hedefimize doğru gitmeyi düşünüyoruz. Ayağımızı sağlam basarsak başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

        Yarın sahalarında oynayacakları 68 Aksarayspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahaddin Güneş, "Bu maçı kazanmak istiyorum. Tabii ki ev sahibi takımız. Gücümüz de belli oyun anlayışımız da belli. 2 tane sakat oyuncumuz var. İdmana çıkmayan Okan ile Cengiz'in durumuna maç günü bakacağız. Oyun arası katkıları zaten çok iyi oluyor. Takım oyunu oynamak, istekli, arzulu oynamak en büyük başarımızdır diye düşünüyorum. İnegöl taraftarına da, sizlere, basına hepinize teşekkür ediyorum. Hep arkamızda oldunuz. Biz de sizlere layık olmaya çalışalım" şeklinde konuştu

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