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        Uyuşturucu etkili ağrı kesiciyi hastaları üzerinden alan doktor açığa alındı

        BURSA´daİznik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M.A., ilaç bağımlısı olduğu ve sürekli kullandığı ilacı da hastaları üzerinden reçete ederek aldığı iddiasıyla açığa alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:10
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        Uyuşturucu etkili ağrı kesiciyi hastaları üzerinden alan doktor açığa alındı
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        BURSA´daİznik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M.A., ilaç bağımlısı olduğu ve sürekli kullandığı ilacı da hastaları üzerinden reçete ederek aldığı iddiasıyla açığa alındı.

        Olay, İznik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M.A.'nın, hastaneye tedavi için gelen, kanser hastası G.U.'nun eşi A.U. üzerinden damar yolu ile verilen ağrı kesiciyi reçete etmesiyle ortaya çıktı. Adına düzenlenen reçetede, uyuşturucu etkisi olan ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Hakkında soruşturma açılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktorun açığa alındığı öğrenildi.

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