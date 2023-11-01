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        Tarlada uyuşturucu satışına 2 tutuklama

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde tarlada uyuşturucu satışı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:30
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        Tarlada uyuşturucu satışına 2 tutuklama
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde tarlada uyuşturucu satışı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bir tarlada uyuşturucu satışı yapıldığı yönündeki ihbar sonrası harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları Adem Kartal (18) ile İshak Çalışkan'ı (37) Baykoca Mahallesi'nde tarlada, müşteri beklerken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, 100 gram metametamin ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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