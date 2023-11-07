İnegöl'de atık su arıtma tesisinde patlama: 2 ağır yaralı

BURSA'nınİnegöl ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan atık su arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 2 işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl OSB'de faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinin çamur kurutma bölümünde meydana geldi. Çamur kurutma bölümünde çıkan arızayı gidermek için çalışma başlatan bakım görevlileri Oğuzhan Moda (23) ve Hüseyin Bozan (38), makinenin metal kısmında kaynak işlemi yaptıkları sırada patlama yaşandı. Patlamada, Oğuzhan Moda ve Hüseyin Bozan ağır yaralanırken, diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonucu çıkan küçük çaplı yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vücutlarında 2'nci derece yanıklar oluşan 2 işçinin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.