Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Aracını polisin üzerine sürdü, 'Eşimle boşanma aşamasındayım´ diyerek kendini savundu

        BURSA'da,otomobilini, kendisine `dur´ ihtarında bulunan polislerin üzerine sürüp kaçan, 5 kilometrelik takiple yakalanan Batuhan B., "Eşimle boşanma aşamasındayım" diyerek kendini savundu. 40 bin TL ceza kesilip, aracı trafikten menedilen Batuhan B.´nin otomobilini polislerin üzerine sürdüğü anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracını polisin üzerine sürdü, 'Eşimle boşanma aşamasındayım´ diyerek kendini savundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da,otomobilini, kendisine `dur´ ihtarında bulunan polislerin üzerine sürüp kaçan, 5 kilometrelik takiple yakalanan Batuhan B., "Eşimle boşanma aşamasındayım" diyerek kendini savundu. 40 bin TL ceza kesilip, aracı trafikten menedilen Batuhan B.´nin otomobilini polislerin üzerine sürdüğü anlar kameraya yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde denetim yaparken 16 BDC 827 plakalı otomobilin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü otomobilin polislerin üzerine sürüp kaçtı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, bölgeye takviye isteyen ekipler, sürücünün peşine düştü.

        Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan İzmir yönüne doğru kaçışını sürdüren şüpheli, izini kaybettirmek için Gaziakdemir Mahallesi'nde ara sokaklara girdi. Şüphelinin kaçış güzergahını kapatan ekipler, olası bir kaza ihtimaline karşı da güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından bir sokakta sıkıştırılan şüpheli, bu kez de otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Ancak polisler şüpheliyi, yakalayıp, gözaltına aldı.

        Polisler tarafından yakalanan şüphelinin isminin Batuhan B. olduğu belirlendi.

        40 BİN TL CEZA YAZILDI

        Batuhan B. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan kontrollerinde 0.93 promil alkollü olduğu saptandı. Batuhan B, kendisine ceza yazmak isteyen polislere, "Eşimle boşanma aşamasındayım" diyerek kendini savundu. Batuhan B.´ye, toplam 40 bin TL ceza kesilirken otomobil de trafikten menedildi.

        Batuhan B. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’

        Benzer Haberler

        Cinayet sanığının sevgilisi: Erkek arkadaşım, patronumu bana tecavüz ettiği...
        Cinayet sanığının sevgilisi: Erkek arkadaşım, patronumu bana tecavüz ettiği...
        Yerden 18 metre yükseklikte Ata'ya saygı duruşu
        Yerden 18 metre yükseklikte Ata'ya saygı duruşu
        Milli kick boksçu, gençlerde kaçırdığı dünya şampiyonluğuna büyüklerde ulaş...
        Milli kick boksçu, gençlerde kaçırdığı dünya şampiyonluğuna büyüklerde ulaş...
        Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan sanığa hapis istemi
        Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan sanığa hapis istemi
        16 yaşındaki lise öğrencisini takip edip, taciz etti; 'Gözüm kararmıştı' de...
        16 yaşındaki lise öğrencisini takip edip, taciz etti; 'Gözüm kararmıştı' de...
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz