Köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi yaralandı

BURSA´nınİnegöl ilçesinde köpeğin saldırdığı inşaat işçisi Abdullah M. (38) yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalledeki bir bina inşaatında çalışan Abdullah M., markete giderken inşaatın yanında bulunan hurda deposunun bahçesinden çıkan Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Abdullah M.´nin yardım çığlıklarını duyan inşaattaki diğer işçiler, köpeği sopayla uzaklaştırdı. Kanlar içerisinde kalan Abdullah M., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan Abdullah M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.