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        Köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi yaralandı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde köpeğin saldırdığı inşaat işçisi Abdullah M. (38) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:30
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        Köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi yaralandı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde köpeğin saldırdığı inşaat işçisi Abdullah M. (38) yaralandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalledeki bir bina inşaatında çalışan Abdullah M., markete giderken inşaatın yanında bulunan hurda deposunun bahçesinden çıkan Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Abdullah M.´nin yardım çığlıklarını duyan inşaattaki diğer işçiler, köpeği sopayla uzaklaştırdı. Kanlar içerisinde kalan Abdullah M., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan Abdullah M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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