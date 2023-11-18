Efkan Ala: Gazze'de insanlık enkaz altında

AKParti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "İsrail kendi geleceğini bombalıyor. Orada sadece o çocukların cesedi değil, insanlık enkaz altında. Orada insanlığın vicdanı enkaz altında. İnsanlığın onuru bombalanıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, bir dizi program için Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Muhtarlık Yönetişim ve Etkileşim Toplantısı'nda Osmangazi ve Nilüfer ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Ala'ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti.

Toplantının açılışında konuşan ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Efkan Ala, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce son bulması gerektiğini belirtti. İsrail'in devlet gibi değil, çete gibi davrandığını belirten Ala, "İsrail, kendine devlet diyor ama çete gibi davranıyor. Hastaneler bombalanabilir mi? Bir devlet, hastane bombalayabilir mi? Bir devlet, okul bombalayabilir mi? Bir devlet, ambulans konvoyunu bombalayabilir mi? Bizim inancımızın, bizim kültürümüzün bunu anlaması mümkün değil. Ama biz bunlara yüksek sesle itiraz ediyoruz ve inşallah çok daha fazlasını yapma imkanı bulacağız. Bu çalışmalarla dünyanın gerçekten bizim uygarlığımızın, medeniyetimizin anlayışına ihtiyacı var. Orada İsrail kendi geleceğini bombalıyor. Orada sadece o çocukların cesedi değil, orada insanlık enkaz altında. Orada insanlığın vicdanı enkaz altında. İnsanlığın onuru bombalanıyor ve kendine güç yükleyen ülkelerden de ses çıkmıyor. Demek ki güç, medeniyetten, merhametten habersiz olanların elinde zulüm üretiyor. Oysa güç adalet üretmelidir" dedi.

'BU VANDALİZMİ İFŞA EDECEĞİZ'

Bölgede iki devletli çözüm üretilmesi gerektiğini dile getiren Ala, "Her yerde bu adaletsizliği, bu ahlaksızlığı, bu barbarlığı, bu vandalizmi, bu dünyanın gözü önünde Filistinli kardeşlerimize yapılanları ifşa edeceğiz. Dünyayı buna karşı dur deme çağrımızı hep yineleyeceğiz. Tek taraflı sürekli saldırı, katliam var. Bu durdurulmalı ve iki devletli çözüm üretilmeli. Başından beri söylüyoruz, Filistin'de, Filistinlilerin bir devleti olacak ve Filistinliler kendi devletlerini yönetecekler. Bunun başka da çaresi olmaz. Biz, 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe' anlayışından geliyoruz. Devlet dediğiniz mekanizma da zulüm değil, adalet ürettiği sürece ayakta durur. Onun için İsrail devlet gibi davranmalı. Bir devlet çete gibi davranabilir mi? Bombalayayım hastaneyi, altında kim varsa yok olsun. Buna devlet mi denir? Böyle şey olur mu? Onun için bunları biz uluslararası platformlarda da yüksek sesle dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlık Yönetişim ve Etkileşim Toplantısı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.