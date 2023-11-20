Bursa'da sağanak ve fırtına; taşan deniz suyu caddede 50 metre içeri girdi
BURSA'nınKaracabeyilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Deniz suyu caddede yaklaşık 50 metre içerilere kadar girerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
BURSA'nınKaracabeyilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Deniz suyu caddede yaklaşık 50 metre içerilere kadar girerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentte hafta sonu etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle denizdeki dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Taşan deniz suyu 50 metre ilerleyerek caddeye taştı. O anlar, cep telefonu ile görüntülenirken, Karacabey Boğazı'na kıyısı olan yerleşim alanlarında ulaşım güçlükle sağlandı. Bazı sitelerin bahçeleri deniz suyu ile doldu. Sahil yolunun bir bölümü yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
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