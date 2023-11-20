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        Bursa'da sağanak ve fırtına; taşan deniz suyu caddede 50 metre içeri girdi

        BURSA'nınKaracabeyilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Deniz suyu caddede yaklaşık 50 metre içerilere kadar girerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:10
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        Bursa'da sağanak ve fırtına; taşan deniz suyu caddede 50 metre içeri girdi
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        BURSA'nınKaracabeyilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Deniz suyu caddede yaklaşık 50 metre içerilere kadar girerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kentte hafta sonu etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle denizdeki dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Taşan deniz suyu 50 metre ilerleyerek caddeye taştı. O anlar, cep telefonu ile görüntülenirken, Karacabey Boğazı'na kıyısı olan yerleşim alanlarında ulaşım güçlükle sağlandı. Bazı sitelerin bahçeleri deniz suyu ile doldu. Sahil yolunun bir bölümü yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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