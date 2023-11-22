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        Bursa'da 100 bin TL değerinde sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı

        BURSA'dasahte içki üretip satan N.A. (69), gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ele geçirilen sahte içkilerin değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:20
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        Bursa'da 100 bin TL değerinde sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı
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        BURSA'dasahte içki üretip satan N.A. (69), gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ele geçirilen sahte içkilerin değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi.

        İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Göllüce Mahallesi'nde oturan N.A.'nın sahte içki imal edip, sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, 40 litre etil alkol, 29 şişeye doldurulmuş 30 litre rakı, 5 şişe halinde 26 litre viski, 1,5 litre anason aroması, 42 adet boş şişe, 1 ruhsatsız tabanca, 113 adet tabanca fişeği ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sahte içkilerin piyasa değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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