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        Hava almak için çıktığı 7'nci kattaki balkon çökünce öldü; olay anı kamerada

        BURSA'dahava almak için çıktığı balkonun zemininin çökmesi ile 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Muzaffer Gümüş'ün (31) cenazesi, memleketi Rize'ye gönderildi. Ortaya çıkan görüntülerde, balkon ile Gümüş'ün yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:10
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        Hava almak için çıktığı 7'nci kattaki balkon çökünce öldü; olay anı kamerada
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        BURSA'dahava almak için çıktığı balkonun zemininin çökmesi ile 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Muzaffer Gümüş'ün (31) cenazesi, memleketi Rize'ye gönderildi. Ortaya çıkan görüntülerde, balkon ile Gümüş'ün yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.

        Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 2'nci Bilim Sokak'taki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Muzaffer Gümüş, iddiaya göre; hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü. Çöken balkon zemini ile 7'nci kattan sokağa düşen Gümüş, ağır yaralandı. Çevredekiler Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gümüş, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken, hastaneye kaldırılan Gümüş, hayatını kaybetti.

        OLAY KAMERADA

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokaktan otomobillerin geçtiği sırada balkon ile Gümüş'ün yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.

        Öte yandan Muzaffer Gümüş'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri cenaze, defnedilmek üzere Rize'nin Derepazarı ilçesine götürüldü.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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