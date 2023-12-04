Hava almak için çıktığı 7'nci kattaki balkon çökünce öldü; olay anı kamerada BURSA'dahava almak için çıktığı balkonun zemininin çökmesi ile 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Muzaffer Gümüş'ün (31) cenazesi, memleketi Rize'ye gönderildi. Ortaya çıkan görüntülerde, balkon ile Gümüş'ün yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.

BURSA'dahava almak için çıktığı balkonun zemininin çökmesi ile 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Muzaffer Gümüş'ün (31) cenazesi, memleketi Rize'ye gönderildi. Ortaya çıkan görüntülerde, balkon ile Gümüş'ün yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 2'nci Bilim Sokak'taki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Muzaffer Gümüş, iddiaya göre; hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü. Çöken balkon zemini ile 7'nci kattan sokağa düşen Gümüş, ağır yaralandı. Çevredekiler Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gümüş, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken, hastaneye kaldırılan Gümüş, hayatını kaybetti.

OLAY KAMERADA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokaktan otomobillerin geçtiği sırada balkon ile Gümüş'ün yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.

Öte yandan Muzaffer Gümüş'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri cenaze, defnedilmek üzere Rize'nin Derepazarı ilçesine götürüldü.