Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissedildi
MARMARADenizi´nde, Gemlik Körfezi´nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa´nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir´den de hissedildi.
MARMARADenizi´nde, Gemlik Körfezi´nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa´nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir´den de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı´nın merkez üssünü Bursa´nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi´nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42´de oldu. Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa´nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ´da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.
DHA-Genel - Türkiye-Bursa -
2023-12-04 11:02:44
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