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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissedildi

        MARMARADenizi´nde, Gemlik Körfezi´nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa´nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir´den de hissedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:10
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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissedildi
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        MARMARADenizi´nde, Gemlik Körfezi´nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa´nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir´den de hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı´nın merkez üssünü Bursa´nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi´nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42´de oldu. Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa´nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ´da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.

        DHA-Genel - Türkiye-Bursa -

        2023-12-04 11:02:44

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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