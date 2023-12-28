Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkıp beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 00:27 Güncelleme: 28.12.2023 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkıp beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. 

        Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir Yolu, Darka mevkisinde meydana geldi. Olcay Akçay yönetimindeki 16 BGK 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Akçay hurdaya dönen otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Olcay Akçay, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akçay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        Yunan basınında Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        İmparator sahaya indi!
        İmparator sahaya indi!
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Otomobille kaldırıma çıkan alkollü sürücü kaza yerinde sızdı
        Otomobille kaldırıma çıkan alkollü sürücü kaza yerinde sızdı
        Bursa'da tartıştığı motosiklet sürücüsünü elinden aldığı kaskla darbeden sü...
        Bursa'da tartıştığı motosiklet sürücüsünü elinden aldığı kaskla darbeden sü...
        GÜNCELLEME - Bursa'da motosiklet sürücüsünü kaskıyla darbeden kişi tutuklan...
        GÜNCELLEME - Bursa'da motosiklet sürücüsünü kaskıyla darbeden kişi tutuklan...
        Uludağ Üniversitesi'nin Filistinli doktora öğrencisi, İsrail saldırılarında...
        Uludağ Üniversitesi'nin Filistinli doktora öğrencisi, İsrail saldırılarında...
        Bursa'da inşaatta iskele çöktü: 6 işçi yaralı
        Bursa'da inşaatta iskele çöktü: 6 işçi yaralı
        Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı
        Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı