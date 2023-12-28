Motorlu testere ile odun keserken kendisine yardım eden eşinin kolunu kesti
BURSA´nın İnegöl ilçesinde, odun kestiği motorlu testere elinden kayan İbrahim G. (45), kendisine yardım eden eşi Behiye G.´nin (41) kolunu kesti. Sol kolundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
BURSA´nın İnegöl ilçesinde, odun kestiği motorlu testere elinden kayan İbrahim G. (45), kendisine yardım eden eşi Behiye G.´nin (41) kolunu kesti. Sol kolundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 17.30 sıralarında kırsal Kıran Mahallesi´nde meydana geldi. İbrahim G., evinin bahçesinde motorlu testere ile odun keserken, eşi Behiye G. de yardım etmeye çalıştı. İbrahim G.´nin elinden kayan motorlu testere o sırada odunları tutan eşinin sol kolunu kesti. Kanlar içinde kalan kadın özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, cerrahi müdahale için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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