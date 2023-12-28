Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Motorlu testere ile odun keserken kendisine yardım eden eşinin kolunu kesti

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde, odun kestiği motorlu testere elinden kayan İbrahim G. (45), kendisine yardım eden eşi Behiye G.´nin (41) kolunu kesti. Sol kolundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 19:56 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motorlu testere ile odun keserken kendisine yardım eden eşinin kolunu kesti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde, odun kestiği motorlu testere elinden kayan İbrahim G. (45), kendisine yardım eden eşi Behiye G.´nin (41) kolunu kesti. Sol kolundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Olay saat 17.30 sıralarında kırsal Kıran Mahallesi´nde meydana geldi. İbrahim G., evinin bahçesinde motorlu testere ile odun keserken, eşi Behiye G. de yardım etmeye çalıştı. İbrahim G.´nin elinden kayan motorlu testere o sırada odunları tutan eşinin sol kolunu kesti. Kanlar içinde kalan kadın özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, cerrahi müdahale için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan fabrika işçisi öldü
        Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan fabrika işçisi öldü
        Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bursa'da yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
        Bursa'da yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
        GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
        GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
        Babasını öldürdükten sonra, evden yalın ayak kaçmış (2)
        Babasını öldürdükten sonra, evden yalın ayak kaçmış (2)
        Ebeveynlerinin izinden gidip doktor oldu, babasının çalıştığı hastanede gör...
        Ebeveynlerinin izinden gidip doktor oldu, babasının çalıştığı hastanede gör...