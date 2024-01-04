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        Kaçak göçmen, göl kıyısında sazlıkların arasında yakalandı

        BURSA´nın İznik ilçesinde, 1´i göl kenarında sazlıkların arasına gizlenen, diğerleri ise farklı adreslerde 7 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:00
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        Kaçak göçmen, göl kıyısında sazlıkların arasında yakalandı
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        BURSA´nın İznik ilçesinde, 1´i göl kenarında sazlıkların arasına gizlenen, diğerleri ise farklı adreslerde 7 kaçak göçmen yakalandı.

        İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırca Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine İznik Gölü kıyısında arama çalışması başlattı. Ekipler, sazlıkların arasında gizlenen 1 kişiyi yakaladı. Bu kişinin bölgede 3 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi. Dronun da kullanıldığı aramada, başka kimseye ulaşılamadı. İfade doğrultusunda, ilçedeki 6 farklı adrese düzenlenen baskında ise 6 kişi daha gözaltına alındı.

        Suriye ve Filistin uyruklu olan 7 kaçak göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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