Kaçak göçmen, göl kıyısında sazlıkların arasında yakalandı

BURSA´nın İznik ilçesinde, 1´i göl kenarında sazlıkların arasına gizlenen, diğerleri ise farklı adreslerde 7 kaçak göçmen yakalandı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırca Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine İznik Gölü kıyısında arama çalışması başlattı. Ekipler, sazlıkların arasında gizlenen 1 kişiyi yakaladı. Bu kişinin bölgede 3 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi. Dronun da kullanıldığı aramada, başka kimseye ulaşılamadı. İfade doğrultusunda, ilçedeki 6 farklı adrese düzenlenen baskında ise 6 kişi daha gözaltına alındı.

Suriye ve Filistin uyruklu olan 7 kaçak göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.