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        Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

        BURSA'nınİznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:30
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        Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
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        BURSA'nınİznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımı ihbarı üzerine belirtilen adrese baskın düzenledi. Yeni Mahalle'deki eve gece bekçileri ile yapılan baskında, ev sahibi A.B., G.A., E.A., S.A., İ.Ç., Ö.A., E.O. ve Kamil Cicilli isimli şüpheliler gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 10 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 4 adet aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerden Kamil Cicilli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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