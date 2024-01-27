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        Arızalanınca sürücüsünün tamirci aramaya gittiği TIR, yandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün arızalanınca yol kenarına çekip tamirci aramaya gittiği TIR´da yangın çıktı. İtfaiyeciler tarafından söndürülen yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:53 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:55
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        Arızalanınca sürücüsünün tamirci aramaya gittiği TIR, yandı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün arızalanınca yol kenarına çekip tamirci aramaya gittiği TIR´da yangın çıktı. İtfaiyeciler tarafından söndürülen yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.

        Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi'nde İznik yolunda, sabah saatlerinde, Fatih Ceylan'ın kullandığı 42 AOD 857 plakalı TIR, arıza yaptı. Ceylan, aracını yol kenarına park edip tamirci aramaya gitti. Bu sırada yangın çıkan TIR, alev topuna döndü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü, TIR kullanılamaz hale geldi. 

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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