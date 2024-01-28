Konsere giderken yolda rahatsızlanan Alişan, Bursa'da hastaneye kaldırıldı (2)

APANDİSİTAMELİYATI OLDU

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki konserine giderken yolda rahatsızlanıp, Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Alişan'ın apandist ameliyatı olduğu öğrenildi. Alişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tdavisine devam edildiği belirtildi.