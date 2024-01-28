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        Konsere giderken yolda rahatsızlanan Alişan, Bursa'da hastaneye kaldırıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 23:04 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:05
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        Konsere giderken yolda rahatsızlanan Alişan, Bursa'da hastaneye kaldırıldı (2)
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        APANDİSİTAMELİYATI OLDU

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki konserine giderken yolda rahatsızlanıp, Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Alişan'ın apandist ameliyatı olduğu öğrenildi. Alişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tdavisine devam edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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