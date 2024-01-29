TOFAŞ - Merkezefendi Belediyesi Basket: 98-77

SALON:Tofaş

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Winston 12, Tevfik Akdamar, Homesley 24, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 4, Ege Demir 9, O'Brien 15, Sakic 8, Wiley 18, Mustafa Kurtuldum

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa, Mason 21, Sibande 18, Berke Aygündüz 3, Bleijenbergh 13, İsmail Karabilen 3, Pecarski 6, Badzim 7, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 4

1'İNCİ PERİYOT: 19-23

DEVRE: 47-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk eden TOFAŞ, rakibini 98-77 yendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.