Eğlence mekanında 3 kişiyi yaralayan şüpheli 128 gün sonra sahte kimlikle yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Bursa'dabir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, 2 garson ile güvenlik görevlisini tabancayla yaralayan ve olaydan 128 gün sonra bindiği takside sahte kimlikle yakalanan Mertcan Akça, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Akça, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Mertcan Akça, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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