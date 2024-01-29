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        Eğlence mekanında 3 kişiyi yaralayan şüpheli 128 gün sonra sahte kimlikle yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 22:53 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:00
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        Eğlence mekanında 3 kişiyi yaralayan şüpheli 128 gün sonra sahte kimlikle yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa'dabir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, 2 garson ile güvenlik görevlisini tabancayla yaralayan ve olaydan 128 gün sonra bindiği takside sahte kimlikle yakalanan Mertcan Akça, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Akça, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Mertcan Akça, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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